Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб.
В наличии
Код товара: 532920
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 820 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
- адаптер питания- сетевой кабель- документация
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х4
Вес, г.
520
Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B
Wi-Fi роутер. Стандарты беспроводной связи: 802.11ac (Wi-Fi 5). Скорость беспроводной связи: 1167 Mbps. Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q). Межсетевой экран (файрвол): NAT, SPI. Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-RADIUS, 802.1X. Приоритизация трафика (QoS). Приоритизация беспроводного трафика (WMM).
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
- адаптер питания- сетевой кабель- документация
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Wi-Fi роутер. Стандарты беспроводной связи: 802.11ac (Wi-Fi 5). Скорость беспроводной связи: 1167 Mbps. Дополнительные SSID (поддержка VLAN 802.1Q). Межсетевой экран (файрвол): NAT, SPI. Протоколы безопасности беспроводной сети: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-RADIUS, 802.1X. Приоритизация трафика (QoS). Приоритизация беспроводного трафика (WMM).
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Купить Wi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B - по цене 2820 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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