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Wi-Fi роутер Keenetic 4G (KN-1213) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Keenetic 4G (KN-1213)

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Wi-Fi роутер Keenetic 4G (KN-1213)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723506
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Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
107x91x26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х5
Вес, г.
400

Описание товара Wi-Fi роутер Keenetic 4G (KN-1213)

Wi-Fi роутер Keenetic 4G KN-1213 оптимизирован для создания беспроводного доступа к сети Интернет при использовании USB-модема 3G/4G/DSL. Данная модель стандарта N300 обеспечивает скорость соединения в пределах 300 Мбит/с. В конструкции компактного роутера предусмотрены 2 внешние антенны, которые способствуют улучшению сигнала и расширению покрытия. Интуитивный веб-интерфейс гарантирует простую настройку параметров роутера Keenetic 4G в несколько действий. Операционная система KeeneticOS также предлагает резервирование интернета, облачный доступ KeenDNS, популярные VPN-протоколы, режим контроллера Mesh Wi-Fi-системы, поддержку Captive Portal, мониторинг трафика. К четырем сетевым портам 100 Мбит/c с настройкой ролей LAN/WAN можно подключить провайдеров, локальную сеть и клиентские устройства.



Теги товара: Mesh роутеры

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Keenetic 4G (KN-1213)




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Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
107x91x26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Keenetic 4G KN-1213 оптимизирован для создания беспроводного доступа к сети Интернет при использовании USB-модема 3G/4G/DSL. Данная модель стандарта N300 обеспечивает скорость соединения в пределах 300 Мбит/с. В конструкции компактного роутера предусмотрены 2 внешние антенны, которые способствуют улучшению сигнала и расширению покрытия. Интуитивный веб-интерфейс гарантирует простую настройку параметров роутера Keenetic 4G в несколько действий. Операционная система KeeneticOS также предлагает резервирование интернета, облачный доступ KeenDNS, популярные VPN-протоколы, режим контроллера Mesh Wi-Fi-системы, поддержку Captive Portal, мониторинг трафика. К четырем сетевым портам 100 Мбит/c с настройкой ролей LAN/WAN можно подключить провайдеров, локальную сеть и клиентские устройства.


Теги товара: Mesh роутеры
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Отзывы


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