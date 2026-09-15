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Wi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4A

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Wi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4A - фото 1
Wi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4A - фото 2
Wi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4A - фото 3
Wi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4A - фото 1
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4A - фото 2
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4A - фото 3
  • Wi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512777
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4A
2 870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, TR-069, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Комплектация
· Маршрутизатор DIR-815· Адаптер питания постоянного тока 12В/1А· Ethernet-кабель· Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х4
Вес, г.
540

Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4A

Wi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4AМаршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер. Используя беспроводной маршрутизатор DIR-815, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4A




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, TR-069, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
USB модем
Функции VPN
да
Комплектация
· Маршрутизатор DIR-815· Адаптер питания постоянного тока 12В/1А· Ethernet-кабель· Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4AМаршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер. Используя беспроводной маршрутизатор DIR-815, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4A - по цене 2870 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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