Wi-Fi роутер Tenda TX2L PRO
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Tenda TX2L PRO
TX2L Pro - это двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 начального уровня, предназначенный для домашних пользователей, его скорость одновременной работы в двух диапазонах достигает 1501 Мбит /с (5 ГГц: 1201 Мбит / с, 2,4 ГГц: 300 Мбит/с). TX2L Pro оснащен 2 высокопроизводительными модулями и 5 внешними антеннами с высоким коэффициентом усиления, что позволяет эффективно повысить чувствительность передачи и приема сигнала и распространить Wi-Fi 6 в любой уголок вашего дома. Поддерживая технологию Tenda Wi-Fi+, он может быть объединен в сеть с продуктами Tenda, поддерживающими Wi-FiWi + одним щелчком мыши вы сможете пользоваться более широкой и бесперебойной сетью. К Интернету может быть подключено больше устройств одновременно с меньшей задержкой, а эффективность передачи данных значительно повышается благодаря технологии OFDMA+MU-MIMO. Благодаря 4 гигабитным портам Ethernet проводные устройства могут быть подключены с большей скоростью, что гарантирует бесперебойную работу всех видов проводных устройств. Просто наслаждайтесь сверхскоростной сетью.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP Lite Tower (RB941-2nD-TC) белый
-
В наличииЦена 2 820 руб.705 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-841/RU/A1B
-
В наличииЦена 2 860 руб. 4 230 руб.715 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK Archer C6 черный
-
В наличииЦена 2 860 руб.715 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-LINK Archer C64
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-815/RU/R4A
-
В наличииЦена 2 910 руб.728 руб. в СплитРоутер Wi-Fi Mercusys MR62X
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze 4G (NC-1213)
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитWi-Fi роутер Mercusys MR60X
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-822/RU/E1A
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитWi-Fi MESH роутер TP-LINK Deco E4 1-pack
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND)
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Tenda TX2L PRO