Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый
Маршрутизатор Mikrotik RB941-2ND-TC являє собою компактний безпровідний маршрутизатор який ідеально підійде для будинків, квартир і невеликих офісів. На корпусі присутня кнопка WPS, яка дозволяє підключатися клієнтам по бездротовому каналу без введення пароля або переводити пристрій в режим cAP для централізованого управління ним за допомогою контролера CAPsMAN, просто натиснувши на кнопку. Точка доступу оснащується багатофункціональною операційною системою RouterOS з усіма її можливостями: брандмауер, контроль доступу користувачів, обмеження пропускної здатності і т. д. hAP lite оснащений потужним процесором Atheros з тактовою частотою 650 МГц, 32 МБ ОЗУ, 2.4 ГГц радіомодулем з підтримкою MIMO 2x2, чотирма портами Fast Ethernet і і четверним рівнем ліцензії операційної системи RouterOS. USB блок живлення входить в комплект поставки. Максимально підтримувана швидкість з'єднання становить 300 Мбіт/с. Досвідчені користувачі можуть провести точну настройку трафіку для Mikrotik RB941-2nD, а також встановити різні режими обмеження доступу.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, всём устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Прошивка из коробки 6.49, обновил до 7.18. Брал для организации где вся сеть на микротиках. Возможностей очень много, для дома считаю избыточным(хотя у каждого свои потребности). Но если нужно просто раздать wi-fi от провайдера выберите модель попроще.
Достоинства:
Комментарий:
все пришло в срок,всем довольны.
Достоинства:
Комментарий:
За свою денюжку ПУШКА-БОМБА. Удалось настроить внешний доступ к домашнему ПК. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Проверил, всё работает отлично, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Пушка. Работает как швейцарские часы
Достоинства:
Комментарий:
В целом мне нравится. Больше подходит для сетевых специалистов. Снимаю звезду за работу WiFi.
Достоинства:
Комментарий:
Вполне нормально, но бывает адреса забывает, приходится менять подсеть на телефонах. Пойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Впервые микротика пощупал, настроек вагон и маленькая тележка, все что есть в кастомных прошивках на обычные роутеры здесь идет по умолчанию, для обычной домашней сети он пожалуй избыточен, а вот если есть специфические задачи, к примеру смешать две WAN сети, то этот зверек отлично подойдет. Ах да, еще его тяжело "убить" неправильными настройками, с роутером всегда можно связаться по мак адресу через спец прогу, и восстановить его можно так же.
Достоинства:
Комментарий:
Это же микротик, сам по себе качественный по умолчанию. Товар доставлен быстро в родной коробке.
Достоинства:
Комментарий:
взял для работы, ставим их постоянно, работают отменно, советую!
Достоинства:
Комментарий:
Подключил. Всё работает. Рекомендую.
Достоинства:
Хороший сигнал Wi-Fi. Mikrotik этим все сказано
Комментарий:
Тем кто не готов разбираться в RouterOS, лучше посмотреть в сторону другого вендора.
Достоинства:
Один раз настроил и забыл — настраивал точно такой же подруге года 3-4 назад. С тех пор его никто не трогал, так и работает. Пугать сложностью настроек не нужно — есть режим быстрой настройки, он ничем не отличается от других роутеров.
Достоинства:
Суперская вещь
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Это RouterOS и этим все сказано.
Недостатки:
Wi-Fi слабоват, но это не критично, такие устройства приобретаются не для этого.
Достоинства:
Стабильность. За полгода небыло ни одной перезагрузки
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Дешевый
Недостатки:
Размер памяти
Комментарий:
Дешевый роутер от микротика. Поддерживает RouterOS 4 уровня. Используется как дешевая точка доступа для технологии CapsMan. Размер памяти настолько мал, что полный пакет RouterOS при апгрейде не влезает в память. Чтобы исправить эту проблему надо ставить на него не полный метапакет routeros, а только нужные пакеты, обычно это advanced-tools, dhcp, routing, security, system, wireless.
Достоинства:
Порадовало питание по микро USB, зарядок от телефона у всех много, удобно. Wi-Fi устойчивый по всей квартире.
Недостатки:
Как обычно один - требует знаний, как его настроить, по телефону родителям не объяснишь.
Комментарий:
Nat заработал только после вкл-выкл в быстрых настройках.
Достоинства:
Комментарий:
Настройка - весьма недружелюбна.
Достоинства:
Комментарий:
Первый раз взял микротик, понадобиоась функция - virtual AP (отдельные изолированные wifi точки). Здесь эта функция есть. Также сам роутер без антенн и довольно маленький, что тоже плюс для меня.
Достоинства:
Комментарий:
RouterOS, которая управляет этим устройством, является довольно сложной в освоении прошивкой. Если вы не знакомы с данной прошивкой и знаний у вас не очень уж много, то лучше этот роутер не брать. Если умеешь настраивать, то будет работать долго и хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
В целом, с учетом цены и надежности связи хорошее приобретение. Для тех кто хочет вникать в тонкости настройки роутера есть большое поле деятельности, но с нашими операторами связи это не даст большого выигрыша.
Достоинства:
Комментарий:
отличный прием сигнала на раздачу
Достоинства:
Комментарий:
Отличное соотношение цена/качество. Был выбран из за своих размеров. Мал да удал!
Достоинства:
Комментарий:
Данным производителей пользуемся на работе из за удобства работы с VPN. Для дома решил взять самый простенький.
Достоинства:
Комментарий:
Порекомендовал Микротик знакомый айтишник, дорогой не стал брать, поэтому и сигнал слабоват, через две стены показывает одну палку, посидеть в соц.сетях достаточно. Надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
отличное устройство, миниатюрное, функциональное, по приемлимой цене, с возможностью быстрой и простой настройки.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik hAP Lite RB941-2nD белый
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, всём устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер. Прошивка из коробки 6.49, обновил до 7.18. Брал для организации где вся сеть на микротиках. Возможностей очень много, для дома считаю избыточным(хотя у каждого свои потребности). Но если нужно просто раздать wi-fi от провайдера выберите модель попроще.
Достоинства:
Комментарий:
все пришло в срок,всем довольны.
Достоинства:
Комментарий:
За свою денюжку ПУШКА-БОМБА. Удалось настроить внешний доступ к домашнему ПК. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Проверил, всё работает отлично, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Пушка. Работает как швейцарские часы
Достоинства:
Комментарий:
В целом мне нравится. Больше подходит для сетевых специалистов. Снимаю звезду за работу WiFi.
Достоинства:
Комментарий:
Вполне нормально, но бывает адреса забывает, приходится менять подсеть на телефонах. Пойдёт.
Достоинства:
Комментарий:
Впервые микротика пощупал, настроек вагон и маленькая тележка, все что есть в кастомных прошивках на обычные роутеры здесь идет по умолчанию, для обычной домашней сети он пожалуй избыточен, а вот если есть специфические задачи, к примеру смешать две WAN сети, то этот зверек отлично подойдет. Ах да, еще его тяжело "убить" неправильными настройками, с роутером всегда можно связаться по мак адресу через спец прогу, и восстановить его можно так же.
Достоинства:
Комментарий:
Это же микротик, сам по себе качественный по умолчанию. Товар доставлен быстро в родной коробке.
Достоинства:
Комментарий:
взял для работы, ставим их постоянно, работают отменно, советую!
Достоинства:
Комментарий:
Подключил. Всё работает. Рекомендую.
Достоинства:
Хороший сигнал Wi-Fi. Mikrotik этим все сказано
Комментарий:
Тем кто не готов разбираться в RouterOS, лучше посмотреть в сторону другого вендора.
Достоинства:
Один раз настроил и забыл — настраивал точно такой же подруге года 3-4 назад. С тех пор его никто не трогал, так и работает. Пугать сложностью настроек не нужно — есть режим быстрой настройки, он ничем не отличается от других роутеров.
Достоинства:
Суперская вещь
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Это RouterOS и этим все сказано.
Недостатки:
Wi-Fi слабоват, но это не критично, такие устройства приобретаются не для этого.
Достоинства:
Стабильность. За полгода небыло ни одной перезагрузки
Недостатки:
Нет
Достоинства:
Дешевый
Недостатки:
Размер памяти
Комментарий:
Дешевый роутер от микротика. Поддерживает RouterOS 4 уровня. Используется как дешевая точка доступа для технологии CapsMan. Размер памяти настолько мал, что полный пакет RouterOS при апгрейде не влезает в память. Чтобы исправить эту проблему надо ставить на него не полный метапакет routeros, а только нужные пакеты, обычно это advanced-tools, dhcp, routing, security, system, wireless.
Достоинства:
Порадовало питание по микро USB, зарядок от телефона у всех много, удобно. Wi-Fi устойчивый по всей квартире.
Недостатки:
Как обычно один - требует знаний, как его настроить, по телефону родителям не объяснишь.
Комментарий:
Nat заработал только после вкл-выкл в быстрых настройках.
Достоинства:
Комментарий:
Настройка - весьма недружелюбна.
Достоинства:
Комментарий:
Первый раз взял микротик, понадобиоась функция - virtual AP (отдельные изолированные wifi точки). Здесь эта функция есть. Также сам роутер без антенн и довольно маленький, что тоже плюс для меня.
Достоинства:
Комментарий:
RouterOS, которая управляет этим устройством, является довольно сложной в освоении прошивкой. Если вы не знакомы с данной прошивкой и знаний у вас не очень уж много, то лучше этот роутер не брать. Если умеешь настраивать, то будет работать долго и хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
В целом, с учетом цены и надежности связи хорошее приобретение. Для тех кто хочет вникать в тонкости настройки роутера есть большое поле деятельности, но с нашими операторами связи это не даст большого выигрыша.
Достоинства:
Комментарий:
отличный прием сигнала на раздачу
Достоинства:
Комментарий:
Отличное соотношение цена/качество. Был выбран из за своих размеров. Мал да удал!
Достоинства:
Комментарий:
Данным производителей пользуемся на работе из за удобства работы с VPN. Для дома решил взять самый простенький.
Достоинства:
Комментарий:
Порекомендовал Микротик знакомый айтишник, дорогой не стал брать, поэтому и сигнал слабоват, через две стены показывает одну палку, посидеть в соц.сетях достаточно. Надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
отличное устройство, миниатюрное, функциональное, по приемлимой цене, с возможностью быстрой и простой настройки.