Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб.
В наличии
Код товара: 622311
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 250 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, режим моста
Функции VPN
да
Комплектация
блок питания, кабель Ethernet RJ-45, кабель RJ-11, сплиттер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
205 х 139 х 32 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х8
Вес, г.
530
Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A
Маршрутизатор оснащен DSL-портом для подключения к высокоскоростной VDSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии. Используя беспроводной маршрутизатор DSL-224, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, режим моста
Функции VPN
да
Комплектация
блок питания, кабель Ethernet RJ-45, кабель RJ-11, сплиттер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
205 х 139 х 32 мм
Страна производитель
Китай
Маршрутизатор оснащен DSL-портом для подключения к высокоскоростной VDSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии. Используя беспроводной маршрутизатор DSL-224, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Достоинства:
Комментарий:
с этим роутэрэм инторнэт стал хуже
Достоинства:
Комментарий:
Старый роутер сломался. Нужно было срочно найти замену. Как раз роутер D-Link DSL-224 прекрасно подошел на замену, пришел в срок, подключил и настроил достаточно быстро. Со своей задачей справляется, ставлю 5 звезд!
Достоинства:
Комментарий:
Легко настроился на Ростелеком, дальность сигнала через стены приличная
Достоинства:
Комментарий:
работает замечательно, единственное что заморочки с настройкой были у меня ADSL Ростелеком, позвонил оператору, и офигел от поддержки первый раз, парень помог настроить роутер без всяких трабл, советую.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, меню и настройка модема на русском языке.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая комплектация, в работу не настраивал, есть dsl, для меди. Упаковка только заводская.
Достоинства:
Комментарий:
Dsl канал не держит, от слова совсем, постоянно отваливается. Выше 1,5мб dsl не поднимает. TP-link на той же линии 8мб держит уверенно. Нашёл причину плохого соединения - сплитер. Его замена на сплитер от старого роутера решила все проблемы.
Достоинства:
Комментарий:
усилил работу Ростелекома! первое впечатления отличные!
Достоинства:
Комментарий:
подключил через адсл,к ростелекому, все работает нормально. товар новый в заводской упаковке.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер настроился сразу, интерфейс понятный. Сразу же нашёл обновление и автоматом обновился. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер работает отлично, нареканий нет. Пользуемся уже более месяца.
Достоинства:
Комментарий:
мастер настраивал, сказал не плохой, пока норм, совсем не долго в работе
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, подключили моментально!!!
Достоинства:
Комментарий:
Внешне все отлично, заводская упаковка, еще не подключали.
Достоинства:
Комментарий:
хороший роутер, быстро настроили, установили, работает четко
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел быстро,пока не подключали.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично,установили- работает.Спасибо продавцу,рекомендую Доставка быстрая!
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Настроил на Ростелеком.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает,упаковано качественно,спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Упакован идеально, все целое, к Ростелеком по dsl настроился быстро, полет нормальный. Посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер dsl подключился и работает. к провайдеру ростелеком.
Купить Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A - по цене 3250 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A
Достоинства:
Комментарий:
с этим роутэрэм инторнэт стал хуже
Достоинства:
Комментарий:
Старый роутер сломался. Нужно было срочно найти замену. Как раз роутер D-Link DSL-224 прекрасно подошел на замену, пришел в срок, подключил и настроил достаточно быстро. Со своей задачей справляется, ставлю 5 звезд!
Достоинства:
Комментарий:
Легко настроился на Ростелеком, дальность сигнала через стены приличная
Достоинства:
Комментарий:
работает замечательно, единственное что заморочки с настройкой были у меня ADSL Ростелеком, позвонил оператору, и офигел от поддержки первый раз, парень помог настроить роутер без всяких трабл, советую.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, меню и настройка модема на русском языке.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая комплектация, в работу не настраивал, есть dsl, для меди. Упаковка только заводская.
Достоинства:
Комментарий:
Dsl канал не держит, от слова совсем, постоянно отваливается. Выше 1,5мб dsl не поднимает. TP-link на той же линии 8мб держит уверенно. Нашёл причину плохого соединения - сплитер. Его замена на сплитер от старого роутера решила все проблемы.
Достоинства:
Комментарий:
усилил работу Ростелекома! первое впечатления отличные!
Достоинства:
Комментарий:
подключил через адсл,к ростелекому, все работает нормально. товар новый в заводской упаковке.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер настроился сразу, интерфейс понятный. Сразу же нашёл обновление и автоматом обновился. Всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер работает отлично, нареканий нет. Пользуемся уже более месяца.
Достоинства:
Комментарий:
мастер настраивал, сказал не плохой, пока норм, совсем не долго в работе
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, подключили моментально!!!
Достоинства:
Комментарий:
Внешне все отлично, заводская упаковка, еще не подключали.
Достоинства:
Комментарий:
хороший роутер, быстро настроили, установили, работает четко
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел быстро,пока не подключали.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично,установили- работает.Спасибо продавцу,рекомендую Доставка быстрая!
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Настроил на Ростелеком.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает,упаковано качественно,спасибо!!!
Достоинства:
Комментарий:
Упакован идеально, все целое, к Ростелеком по dsl настроился быстро, полет нормальный. Посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер dsl подключился и работает. к провайдеру ростелеком.