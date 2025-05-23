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Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A

21 Отзывы
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Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A - фото 1
Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A - фото 2
Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A - фото 3
Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A - фото 4
Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A - фото 5
Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A - фото 1
  • Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A - фото 2
  • Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A - фото 3
  • Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A - фото 4
  • Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A - фото 5
  • Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 622311
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A
3 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, режим моста
Функции VPN
да
Комплектация
блок питания, кабель Ethernet RJ-45, кабель RJ-11, сплиттер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
205 х 139 х 32 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х8
Вес, г.
530

Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A

Маршрутизатор оснащен DSL-портом для подключения к высокоскоростной VDSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии. Используя беспроводной маршрутизатор DSL-224, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Иван Ф.

Достоинства:


Комментарий:
с этим роутэрэм инторнэт стал хуже
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Вадим М.

Достоинства:


Комментарий:
Старый роутер сломался. Нужно было срочно найти замену. Как раз роутер D-Link DSL-224 прекрасно подошел на замену, пришел в срок, подключил и настроил достаточно быстро. Со своей задачей справляется, ставлю 5 звезд!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
Легко настроился на Ростелеком, дальность сигнала через стены приличная
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
работает замечательно, единственное что заморочки с настройкой были у меня ADSL Ростелеком, позвонил оператору, и офигел от поддержки первый раз, парень помог настроить роутер без всяких трабл, советую.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, меню и настройка модема на русском языке.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая комплектация, в работу не настраивал, есть dsl, для меди. Упаковка только заводская.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Dsl канал не держит, от слова совсем, постоянно отваливается. Выше 1,5мб dsl не поднимает. TP-link на той же линии 8мб держит уверенно. Нашёл причину плохого соединения - сплитер. Его замена на сплитер от старого роутера решила все проблемы.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
усилил работу Ростелекома! первое впечатления отличные!
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Денис И.

Достоинства:


Комментарий:
подключил через адсл,к ростелекому, все работает нормально. товар новый в заводской упаковке.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Константин Г.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер настроился сразу, интерфейс понятный. Сразу же нашёл обновление и автоматом обновился. Всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Илья Н.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер работает отлично, нареканий нет. Пользуемся уже более месяца.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
мастер настраивал, сказал не плохой, пока норм, совсем не долго в работе
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Дарья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, подключили моментально!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Нина М.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне все отлично, заводская упаковка, еще не подключали.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Светлана З.

Достоинства:


Комментарий:
хороший роутер, быстро настроили, установили, работает четко
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришел быстро,пока не подключали.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично,установили- работает.Спасибо продавцу,рекомендую Доставка быстрая!
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Настроил на Ростелеком.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Виктор З.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает,упаковано качественно,спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Селиванова Анна

Достоинства:


Комментарий:
Упакован идеально, все целое, к Ростелеком по dsl настроился быстро, полет нормальный. Посмотрим на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Дмитрий П

Достоинства:


Комментарий:
Роутер dsl подключился и работает. к провайдеру ростелеком.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, режим моста
Функции VPN
да
Комплектация
блок питания, кабель Ethernet RJ-45, кабель RJ-11, сплиттер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
205 х 139 х 32 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор оснащен DSL-портом для подключения к высокоскоростной VDSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, любой Ethernet-порт устройства можно использовать для подключения к выделенной Ethernet-линии. Используя беспроводной маршрутизатор DSL-224, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Иван Ф.

Достоинства:


Комментарий:
с этим роутэрэм инторнэт стал хуже
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Вадим М.

Достоинства:


Комментарий:
Старый роутер сломался. Нужно было срочно найти замену. Как раз роутер D-Link DSL-224 прекрасно подошел на замену, пришел в срок, подключил и настроил достаточно быстро. Со своей задачей справляется, ставлю 5 звезд!
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Евгений Н.

Достоинства:


Комментарий:
Легко настроился на Ростелеком, дальность сигнала через стены приличная
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
работает замечательно, единственное что заморочки с настройкой были у меня ADSL Ростелеком, позвонил оператору, и офигел от поддержки первый раз, парень помог настроить роутер без всяких трабл, советую.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо, меню и настройка модема на русском языке.
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая комплектация, в работу не настраивал, есть dsl, для меди. Упаковка только заводская.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Dsl канал не держит, от слова совсем, постоянно отваливается. Выше 1,5мб dsl не поднимает. TP-link на той же линии 8мб держит уверенно. Нашёл причину плохого соединения - сплитер. Его замена на сплитер от старого роутера решила все проблемы.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
усилил работу Ростелекома! первое впечатления отличные!
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Денис И.

Достоинства:


Комментарий:
подключил через адсл,к ростелекому, все работает нормально. товар новый в заводской упаковке.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Константин Г.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер настроился сразу, интерфейс понятный. Сразу же нашёл обновление и автоматом обновился. Всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Илья Н.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер работает отлично, нареканий нет. Пользуемся уже более месяца.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
мастер настраивал, сказал не плохой, пока норм, совсем не долго в работе
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Дарья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, подключили моментально!!!
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Нина М.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне все отлично, заводская упаковка, еще не подключали.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Светлана З.

Достоинства:


Комментарий:
хороший роутер, быстро настроили, установили, работает четко
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришел быстро,пока не подключали.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично,установили- работает.Спасибо продавцу,рекомендую Доставка быстрая!
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Настроил на Ростелеком.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Виктор З.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает,упаковано качественно,спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Селиванова Анна

Достоинства:


Комментарий:
Упакован идеально, все целое, к Ростелеком по dsl настроился быстро, полет нормальный. Посмотрим на сколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Дмитрий П

Достоинства:


Комментарий:
Роутер dsl подключился и работает. к провайдеру ростелеком.


Купить Wi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A - по цене 3250 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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