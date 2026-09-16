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Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721)

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Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 1
Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 2
Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 3
Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 4
Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 5
Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 6
Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 7
Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 8
Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 9
Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 10
Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 11
Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 12
Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 9
  • Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 10
  • Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 11
  • Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 12
  • Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737735
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721)
3 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
UDP, DDNS, UPnP, HTTP, DHCP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
маршрутизатор, документация, кабель RJ45, адаптер питания, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
107x26x91 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
250

Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721)

**Маршрутизатор NETCRAZE Carrier NC-1721: интернет-центр с Mesh Wi-Fi 5 AC1200** Обеспечьте стабильное и высокоскоростное интернет-соединение в вашем доме или офисе с маршрутизатором NETCRAZE Carrier NC-1721! **Основные преимущества:** * **Mesh Wi-Fi 5 AC1200:** создайте единую беспроводную сеть без «мёртвых зон» благодаря поддержке технологии Mesh. Наслаждайтесь быстрым и стабильным интернетом в любой точке вашего дома. * **Поддержка MU-MIMO:** одновременная работа с несколькими устройствами без потери скорости и качества соединения. * **Двухдиапазонный режим:** работа в двух диапазонах позволяет оптимизировать нагрузку на сеть и повысить производительность. * **3 порта LAN 10/100 Мбит/с:** подключите проводные устройства и обеспечьте им стабильное соединение. * **Порт USB:** возможность использования USB-модема для расширения возможностей подключения к интернету. NETCRAZE Carrier NC-1721 — это современное решение для тех, кто ценит высокое качество интернет-соединения и удобство использования.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Сетевые протоколы и функции
UDP, DDNS, UPnP, HTTP, DHCP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
маршрутизатор, документация, кабель RJ45, адаптер питания, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
107x26x91 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Маршрутизатор NETCRAZE Carrier NC-1721: интернет-центр с Mesh Wi-Fi 5 AC1200** Обеспечьте стабильное и высокоскоростное интернет-соединение в вашем доме или офисе с маршрутизатором NETCRAZE Carrier NC-1721! **Основные преимущества:** * **Mesh Wi-Fi 5 AC1200:** создайте единую беспроводную сеть без «мёртвых зон» благодаря поддержке технологии Mesh. Наслаждайтесь быстрым и стабильным интернетом в любой точке вашего дома. * **Поддержка MU-MIMO:** одновременная работа с несколькими устройствами без потери скорости и качества соединения. * **Двухдиапазонный режим:** работа в двух диапазонах позволяет оптимизировать нагрузку на сеть и повысить производительность. * **3 порта LAN 10/100 Мбит/с:** подключите проводные устройства и обеспечьте им стабильное соединение. * **Порт USB:** возможность использования USB-модема для расширения возможностей подключения к интернету. NETCRAZE Carrier NC-1721 — это современное решение для тех, кто ценит высокое качество интернет-соединения и удобство использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721) - по цене 3360 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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