Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721)
**Маршрутизатор NETCRAZE Carrier NC-1721: интернет-центр с Mesh Wi-Fi 5 AC1200** Обеспечьте стабильное и высокоскоростное интернет-соединение в вашем доме или офисе с маршрутизатором NETCRAZE Carrier NC-1721! **Основные преимущества:** * **Mesh Wi-Fi 5 AC1200:** создайте единую беспроводную сеть без «мёртвых зон» благодаря поддержке технологии Mesh. Наслаждайтесь быстрым и стабильным интернетом в любой точке вашего дома. * **Поддержка MU-MIMO:** одновременная работа с несколькими устройствами без потери скорости и качества соединения. * **Двухдиапазонный режим:** работа в двух диапазонах позволяет оптимизировать нагрузку на сеть и повысить производительность. * **3 порта LAN 10/100 Мбит/с:** подключите проводные устройства и обеспечьте им стабильное соединение. * **Порт USB:** возможность использования USB-модема для расширения возможностей подключения к интернету. NETCRAZE Carrier NC-1721 — это современное решение для тех, кто ценит высокое качество интернет-соединения и удобство использования.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik mAP lite (RBMAPL-2ND)
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DSL-224/R1A
-
В наличииЦена 3 250 руб.813 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-825/RU/R7A
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer A6 черный
-
В наличииЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer C86
-
В наличииЦена 3 380 руб.845 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A)
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A)
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-1260/RU/R1A черный
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer C6U
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721)