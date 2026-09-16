Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO
Wi-Fi роутер Tenda TX2 Pro обеспечивает стабильную и быструю связь с Интернетом при минимальных задержках благодаря суммарной скорости до 1501 Мбит/с. В устройстве реализована технология автоматического переключения диапазона Wi-Fi с учетом загруженности каналов в зоне расположения маршрутизатора. Благодаря 5 внешним антеннам с коэффициентом усиления по 6 дБ повышается чувствительность приема/передачи сигнала. Поддержка технологий MU-MIMO и OFDMA позволяет одновременно подключать несколько устройств к беспроводной сети без снижения производительности. Протокол безопасности WPA3 гарантирует защиту всей локальной сети от угроз и посторонних пользователей. Для подключения устройств к проводной сети в Tenda TX2 Pro предусмотрены 3 порта LAN с пропускной способностью 1000 Мбит/с.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer A6 черный
-
В наличииЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer C86
-
В наличииЦена 3 360 руб.840 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Carrier (NC-1721)
-
В наличииЦена 3 380 руб.845 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer C80 черный
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-853 (DIR-853/URU/R3A)
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link AX1500 (DIR-X1510/RU/R1A)
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитWi-Fi роутер D-Link DIR-1260/RU/R1A черный
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI WUKUN-BE32-20 53030CFJ
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer C6U
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Air (NC-1613)
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105
-
В наличииЦена 3 880 руб.970 руб. в СплитWi-Fi роутер Huawei WS7001 (53039183)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Tenda TX2 PRO