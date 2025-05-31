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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U

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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 1
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 2
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 3
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 4
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 5
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 6
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 7
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 8
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 9
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 10
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 11
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 12
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 5
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 6
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 7
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 8
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 9
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 10
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 11
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 12
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408078
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPS
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Мобильное приложение для iOS или Android, Через ПО Tether
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
215 х 117 х 32 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х8
Вес, г.
800

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U

WAN (вход инета):Ethernet, 4G LTE через USB, 3G через USBПодключение:LAN 4 порта, 1 Гбит/сWi-Fi:Wi-Fi 4 (N), Wi-Fi 5 (AC)Частотный диапазон:2.4 ГГц, 5 ГГц, Dual-bandАнтенны и сигнал:MU-MIMO, 23 dBm, 4 антенн(ы), несъемные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
мощный роутер, пока работает нормально
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Виктор У.

Достоинства:


Комментарий:
все норм, не большой удобно куда либо в монтировать в интерьер
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Vladimir

Достоинства:


Комментарий:
Взял на дачу, компактный, работает в режиме 2,4 и 5 Гц. Есть нативное приложение для смартфона, компактный и удобный роутер. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Паша м.

Достоинства:


Комментарий:
Работает стабильно, скорость отличная.Покупался взамен старого ТР-Link. В ДНС аналогичный стоит дороже.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Костя И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, мне понравился
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
пока все отлично на вид буду устанавливать потом дополню брал по рекомендации
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный роутер, работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
работает. соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Галина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
современный роутер. для тех, у кого много техники, подключенной к вай-фаю.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил самостоятельно через звонок провайдеру Заволга , интернет в стал лучше, два канала 2,4 и 5g , но у меня только ноутбук поддерживает 5g.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел Сергеевич

Достоинства:


Комментарий:
отличный ,работает хорошо без перебоев
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает отлично и стабильно
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
виктор г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар рекомендую спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
максим

Достоинства:


Комментарий:
беру уже второй, но на другую квартиру, работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, покупал ради mesh, все работает
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
до этого был старый archer c5, многопоточность дает ощутимую разницу
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
скорость передачи отличная!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Мне эту модель посоветовали ребята из фирмы провайдера. И хочу сказать, что с этим роутером интернет реально лучше стал работать. Спасибо продавцу за отличный товар .
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
легко настраивается. настроил и забыл, а вещь работает, и качественно
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Алекс

Достоинства:


Комментарий:
работает. обновился до последней прошивки. посмотрим сколько прослужет.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано аккуратно, подключил все работает.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
установил, подключил, вайфай летает,всё хорошо
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Быстрый. По характеристикам всё как заявлено.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
качественный товар. два диапазона. хорошо держит скорость. как заявлено производителем
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Все понятно. с подключеним справилась сразу. приложение понятно. спасибо за хорошую оаботу.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
лёгок в настройке , качество сигнала отличное , скорость передачи данных очень высокое
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Яна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё целое. Цена очень отличается от магазина. Порекомендовал мастер по интернету, но пока не поставили.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
отличная скорость и площадь покрытия
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Юлия В.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо подключилось, работает. Настроила сама через приложение, как было написано.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPS
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
867 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Мобильное приложение для iOS или Android, Через ПО Tether
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
215 х 117 х 32 мм
Страна производитель
Китай
Описание
WAN (вход инета):Ethernet, 4G LTE через USB, 3G через USBПодключение:LAN 4 порта, 1 Гбит/сWi-Fi:Wi-Fi 4 (N), Wi-Fi 5 (AC)Частотный диапазон:2.4 ГГц, 5 ГГц, Dual-bandАнтенны и сигнал:MU-MIMO, 23 dBm, 4 антенн(ы), несъемные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
мощный роутер, пока работает нормально
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Виктор У.

Достоинства:


Комментарий:
все норм, не большой удобно куда либо в монтировать в интерьер
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Vladimir

Достоинства:


Комментарий:
Взял на дачу, компактный, работает в режиме 2,4 и 5 Гц. Есть нативное приложение для смартфона, компактный и удобный роутер. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Паша м.

Достоинства:


Комментарий:
Работает стабильно, скорость отличная.Покупался взамен старого ТР-Link. В ДНС аналогичный стоит дороже.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Костя И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, мне понравился
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
пока все отлично на вид буду устанавливать потом дополню брал по рекомендации
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный роутер, работает хорошо
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
работает. соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Галина Ц.

Достоинства:


Комментарий:
современный роутер. для тех, у кого много техники, подключенной к вай-фаю.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил самостоятельно через звонок провайдеру Заволга , интернет в стал лучше, два канала 2,4 и 5g , но у меня только ноутбук поддерживает 5g.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел Сергеевич

Достоинства:


Комментарий:
отличный ,работает хорошо без перебоев
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает отлично и стабильно
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
виктор г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар рекомендую спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
максим

Достоинства:


Комментарий:
беру уже второй, но на другую квартиру, работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, покупал ради mesh, все работает
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
до этого был старый archer c5, многопоточность дает ощутимую разницу
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
скорость передачи отличная!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер. Мне эту модель посоветовали ребята из фирмы провайдера. И хочу сказать, что с этим роутером интернет реально лучше стал работать. Спасибо продавцу за отличный товар .
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
легко настраивается. настроил и забыл, а вещь работает, и качественно
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Алекс

Достоинства:


Комментарий:
работает. обновился до последней прошивки. посмотрим сколько прослужет.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано аккуратно, подключил все работает.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
установил, подключил, вайфай летает,всё хорошо
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Николай Н.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Быстрый. По характеристикам всё как заявлено.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
качественный товар. два диапазона. хорошо держит скорость. как заявлено производителем
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Все понятно. с подключеним справилась сразу. приложение понятно. спасибо за хорошую оаботу.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
лёгок в настройке , качество сигнала отличное , скорость передачи данных очень высокое
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Яна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё целое. Цена очень отличается от магазина. Порекомендовал мастер по интернету, но пока не поставили.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
отличная скорость и площадь покрытия
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Юлия В.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо подключилось, работает. Настроила сама через приложение, как было написано.


Wi-Fi роутер TP-Link Archer C6U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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