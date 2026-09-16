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Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105

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Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 1
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 2
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 3
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 4
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 5
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 6
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 7
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 8
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 9
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 10
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 11
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 12
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 13
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 14
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 15
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 16
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 2
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 3
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 4
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 5
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 6
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 7
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 8
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 9
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 10
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 11
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 12
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 13
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 14
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 15
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 16
  • Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723647
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105
3 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Роутер Адаптер питания (длина шнура — 1,5 метра) Кабель Ethernet RJ45 Краткое руководство по установке
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
174x130x60
Страна производитель
Китай
Вес, г.
530

Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105

Роутер TP-Link TL-MR105 в компактном корпусе белого цвета обеспечит стабильный интернет формата 4G LTE там, где нет возможности проложить кабель. Скорость интернет-соединения достигает 150 Мбит/с, что позволит без торможений и зависаний смотреть фильмы и передачи. Одновременно к роутеру можно подключать по Wi-Fi до 32 устройств. Возможно проводное подключение через порты LAN. Скорость W-Fi-соединения составляет 300 Мбит/с. Для стабильного сигнала в корпусе роутера находятся 2 антенны. Роутер TP-Link TL-MR105 настраивается через Web-интерфейс. Отслеживать текущее состояние соединений позволяют индикаторы на корпусе устройства: интернет, питание, уровень сигнала, LAN, Wi-Fi. Наличие в устройстве межсетевого экрана обеспечивает защиту от сетевых атак и разграничивает права доступа в сеть. Встроенная функция родительского контроля предусматривает возможность ограничения времени нахождения ребенка в сети, приостановку доступа в интернет, просмотр посещаемых сайтов.

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Развернуть
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Роутер Адаптер питания (длина шнура — 1,5 метра) Кабель Ethernet RJ45 Краткое руководство по установке
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
174x130x60
Страна производитель
Китай
Описание
Роутер TP-Link TL-MR105 в компактном корпусе белого цвета обеспечит стабильный интернет формата 4G LTE там, где нет возможности проложить кабель. Скорость интернет-соединения достигает 150 Мбит/с, что позволит без торможений и зависаний смотреть фильмы и передачи. Одновременно к роутеру можно подключать по Wi-Fi до 32 устройств. Возможно проводное подключение через порты LAN. Скорость W-Fi-соединения составляет 300 Мбит/с. Для стабильного сигнала в корпусе роутера находятся 2 антенны. Роутер TP-Link TL-MR105 настраивается через Web-интерфейс. Отслеживать текущее состояние соединений позволяют индикаторы на корпусе устройства: интернет, питание, уровень сигнала, LAN, Wi-Fi. Наличие в устройстве межсетевого экрана обеспечивает защиту от сетевых атак и разграничивает права доступа в сеть. Встроенная функция родительского контроля предусматривает возможность ограничения времени нахождения ребенка в сети, приостановку доступа в интернет, просмотр посещаемых сайтов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Роутер Wi-Fi TP-Link TL-MR105 - купить по цене 3860 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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