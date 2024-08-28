Wi-Fi роутер D-Link DIR-615/GFRU (DIR-615/GFRU/R2A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DIR-615/GFRU (DIR-615/GFRU/R2A)
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615/GF, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Достоинства:
Комментарий:
Работает через сфп
Достоинства:
Комментарий:
Если у вас есть гигабитный роутер, который выдает гигабит и большая площадь квартиры либо хорошая изоляция, то этот вариант для вас
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер D-Link DIR-615/GFRU (DIR-615/GFRU/R2A)
Достоинства:
Комментарий:
Работает через сфп
Достоинства:
Комментарий:
Если у вас есть гигабитный роутер, который выдает гигабит и большая площадь квартиры либо хорошая изоляция, то этот вариант для вас