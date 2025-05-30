Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA-Enterprise
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 187000
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA-Enterprise
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х26х6
Вес, г.
700
Описание товара Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200
Маршрутизатор ASUS RT-AC1200 – роутер, оборудованный антеннами 5dBi и способный функционировать одновременно в двух диапазонах. Благодаря этому он охватывает довольно большую зону покрытия сети беспроводного действия и обладает внушительными скоростными данными для комфортного просмотра видеороликов в формате 4K (Ultra HD). Модель поддерживает IPv6 для подключения к сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA-Enterprise
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Маршрутизатор ASUS RT-AC1200 – роутер, оборудованный антеннами 5dBi и способный функционировать одновременно в двух диапазонах. Благодаря этому он охватывает довольно большую зону покрытия сети беспроводного действия и обладает внушительными скоростными данными для комфортного просмотра видеороликов в формате 4K (Ultra HD). Модель поддерживает IPv6 для подключения к сети.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Достоинства:
Комментарий:
роутер работает,подключил быстро
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, легко прошился не смотря на версию 1.09, все работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличная покупка, с отличным качеством!! Интернет заработал, как надо, установили очень быстро, почти молниеносно! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер ловит теперь везде ,скорость отличная к покупке рекомендую правда всё на китайском,но разобрались быстро
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю уже второй роутер. Ставится openwrt без проблем, сами знаете для чего. Рекомендую, хороший сигнал wi-fi, и гигабитные порты. Да это китайская версия, но переходник на евро розетку в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Изначально не совсем понимал, что версию CN, не стоит покупать если вся сеть дома собрана из «глобальной версии». Роутер при этом не будет в этом случае виден в приложении MI Home, как mesh устройство. ( виден он только в браузерной версии) . И соответственно, не понятно какое устройство к нему подключилось. Интерфейс на китайском ( браузер на лету переводит легко) Как отдельный и основной роутер - отличный, если не смущает кит. язык. Пробивает несколько стен. Очень не плохо. Но вынужден был купить по итогу другой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, жаль нет дырок для крепления на стену, но это легко решается парой дырок в корпусе)
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой. Но всё на китайском
Достоинства:
Комментарий:
скорость выросла до 10мб с. качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
товар понравился, пришёл в целой упаковке, все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Роутер бомба мощный два заказывал один себе один другу
Достоинства:
Комментарий:
роутер хороший. один минус нет русского языка!!!
Достоинства:
Комментарий:
Китайская версия, но в сети есть уже детальные инструкции как его подключать. На квартиру в 80 кв.м хватает сверх нормы, пробивает все стены, максимальный сигнал в каждом закутке.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер отличный. С настройками пришлось повозиться, потому что все на китайском, но Яндекс-переводчик очень помог.
Достоинства:
Комментарий:
Качество связи в коттедже на двух этажах проверено. Везде берёт хорошо, не лагает. Но сразу предупредить хочу, что мне самому настроить его не удалось. Весь интерфейс на Китайском. И, пока, возможности сменить язык интерфейса я не нашёл. Вызывал спеца от провайдера, и тот не сразу разобрался. Дело было так: я на своём телефоне, при помощи программы переводчика, считывающего текст с монитора ноутбука Спеца, переводил текст на экране, а Спец действовал согласно увиденных инструкций. Но и даже он не с первого раза смог настроить роутер. Пришлось дважды его ресетить. Но, Слава Богу, всё удалось. В начале, при подключении роутера, индикатор световой светится оранжевым светом. По завершении настройки, индикатор меняет свет на голубой, больше никаких признаков окончания настройки нет.
Достоинства:
Комментарий:
подключили быстро, сигнал сильный пробивает на весь дом 2 этажа без потери сигнала. настройка через Китай.
Достоинства:
Комментарий:
Сначала взяли себе, отлично, потом заказали отцу. САМОЛЁТ.
Достоинства:
Комментарий:
работает, единственное интерфейс и вилка на блоке питания Китай, благо есть в комплекте переходник евро, и Яндекс переводчик с камеры
Достоинства:
Комментарий:
купил ,но потом перестал соединятся с интернетом
Достоинства:
Комментарий:
Роутер оправдал ожидания, быстрый , легко настроить хоть он для китайского рынка, стильный дизайн да еще по доступной цене
Достоинства:
Комментарий:
это вещь, не думал что перещеголяет тп-линк . разделенные сети вообще класс ,какую по частоте надо ту и подключай или объедени автоматическим переключением.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. 500 Мбит от провайдера, на смартфоне столько же в одной комнате. Opemwrt встала нлрмально, работает стабильно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
поставили,подключили,работает!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, настроился за буквально 10 секунд. Пакет 500мб/с, выдаёт их полностью
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, настроила за 5 минут, 2 недели без перебоев работает.
Достоинства:
Комментарий:
ловит даже на улице, сам роутер живёт на 4 ом этаже
Достоинства:
Комментарий:
Тут же поставил openwrt. Все отлично работает. Но нужно иметь тяму, как поставить.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Прошился под Openwrt без проблем. vpn vless тоже норм!
Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200
Достоинства:
Комментарий:
роутер работает,подключил быстро
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, легко прошился не смотря на версию 1.09, все работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличная покупка, с отличным качеством!! Интернет заработал, как надо, установили очень быстро, почти молниеносно! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер ловит теперь везде ,скорость отличная к покупке рекомендую правда всё на китайском,но разобрались быстро
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю уже второй роутер. Ставится openwrt без проблем, сами знаете для чего. Рекомендую, хороший сигнал wi-fi, и гигабитные порты. Да это китайская версия, но переходник на евро розетку в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Изначально не совсем понимал, что версию CN, не стоит покупать если вся сеть дома собрана из «глобальной версии». Роутер при этом не будет в этом случае виден в приложении MI Home, как mesh устройство. ( виден он только в браузерной версии) . И соответственно, не понятно какое устройство к нему подключилось. Интерфейс на китайском ( браузер на лету переводит легко) Как отдельный и основной роутер - отличный, если не смущает кит. язык. Пробивает несколько стен. Очень не плохо. Но вынужден был купить по итогу другой.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, жаль нет дырок для крепления на стену, но это легко решается парой дырок в корпусе)
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой. Но всё на китайском
Достоинства:
Комментарий:
скорость выросла до 10мб с. качество хорошее
Достоинства:
Комментарий:
товар понравился, пришёл в целой упаковке, все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Роутер бомба мощный два заказывал один себе один другу
Достоинства:
Комментарий:
роутер хороший. один минус нет русского языка!!!
Достоинства:
Комментарий:
Китайская версия, но в сети есть уже детальные инструкции как его подключать. На квартиру в 80 кв.м хватает сверх нормы, пробивает все стены, максимальный сигнал в каждом закутке.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер отличный. С настройками пришлось повозиться, потому что все на китайском, но Яндекс-переводчик очень помог.
Достоинства:
Комментарий:
Качество связи в коттедже на двух этажах проверено. Везде берёт хорошо, не лагает. Но сразу предупредить хочу, что мне самому настроить его не удалось. Весь интерфейс на Китайском. И, пока, возможности сменить язык интерфейса я не нашёл. Вызывал спеца от провайдера, и тот не сразу разобрался. Дело было так: я на своём телефоне, при помощи программы переводчика, считывающего текст с монитора ноутбука Спеца, переводил текст на экране, а Спец действовал согласно увиденных инструкций. Но и даже он не с первого раза смог настроить роутер. Пришлось дважды его ресетить. Но, Слава Богу, всё удалось. В начале, при подключении роутера, индикатор световой светится оранжевым светом. По завершении настройки, индикатор меняет свет на голубой, больше никаких признаков окончания настройки нет.
Достоинства:
Комментарий:
подключили быстро, сигнал сильный пробивает на весь дом 2 этажа без потери сигнала. настройка через Китай.
Достоинства:
Комментарий:
Сначала взяли себе, отлично, потом заказали отцу. САМОЛЁТ.
Достоинства:
Комментарий:
работает, единственное интерфейс и вилка на блоке питания Китай, благо есть в комплекте переходник евро, и Яндекс переводчик с камеры
Достоинства:
Комментарий:
купил ,но потом перестал соединятся с интернетом
Достоинства:
Комментарий:
Роутер оправдал ожидания, быстрый , легко настроить хоть он для китайского рынка, стильный дизайн да еще по доступной цене
Достоинства:
Комментарий:
это вещь, не думал что перещеголяет тп-линк . разделенные сети вообще класс ,какую по частоте надо ту и подключай или объедени автоматическим переключением.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. 500 Мбит от провайдера, на смартфоне столько же в одной комнате. Opemwrt встала нлрмально, работает стабильно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
поставили,подключили,работает!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, настроился за буквально 10 секунд. Пакет 500мб/с, выдаёт их полностью
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, настроила за 5 минут, 2 недели без перебоев работает.
Достоинства:
Комментарий:
ловит даже на улице, сам роутер живёт на 4 ом этаже
Достоинства:
Комментарий:
Тут же поставил openwrt. Все отлично работает. Но нужно иметь тяму, как поставить.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Прошился под Openwrt без проблем. vpn vless тоже норм!