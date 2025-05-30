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Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200

28 Отзывы
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Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200 - фото 1
Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200 - фото 2
Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200 - фото 3
Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200 - фото 4
Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200 - фото 5
Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA-Enterprise
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200 - фото 1
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200 - фото 2
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200 - фото 3
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200 - фото 4
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200 - фото 5
  • Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 187000
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA-Enterprise
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х26х6
Вес, г.
700

Описание товара Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200

Маршрутизатор ASUS RT-AC1200 – роутер, оборудованный антеннами 5dBi и способный функционировать одновременно в двух диапазонах. Благодаря этому он охватывает довольно большую зону покрытия сети беспроводного действия и обладает внушительными скоростными данными для комфортного просмотра видеороликов в формате 4K (Ultra HD). Модель поддерживает IPv6 для подключения к сети.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
роутер работает,подключил быстро
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, легко прошился не смотря на версию 1.09, все работает
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Зоя С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная покупка, с отличным качеством!! Интернет заработал, как надо, установили очень быстро, почти молниеносно! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер ловит теперь везде ,скорость отличная к покупке рекомендую правда всё на китайском,но разобрались быстро
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю уже второй роутер. Ставится openwrt без проблем, сами знаете для чего. Рекомендую, хороший сигнал wi-fi, и гигабитные порты. Да это китайская версия, но переходник на евро розетку в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Alexander K.

Достоинства:


Комментарий:
Изначально не совсем понимал, что версию CN, не стоит покупать если вся сеть дома собрана из «глобальной версии». Роутер при этом не будет в этом случае виден в приложении MI Home, как mesh устройство. ( виден он только в браузерной версии) . И соответственно, не понятно какое устройство к нему подключилось. Интерфейс на китайском ( браузер на лету переводит легко) Как отдельный и основной роутер - отличный, если не смущает кит. язык. Пробивает несколько стен. Очень не плохо. Но вынужден был купить по итогу другой.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, жаль нет дырок для крепления на стену, но это легко решается парой дырок в корпусе)
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Меджидова Хасайбат

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой. Но всё на китайском
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Иван Ф.

Достоинства:


Комментарий:
скорость выросла до 10мб с. качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
товар понравился, пришёл в целой упаковке, все отлично
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер бомба мощный два заказывал один себе один другу
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
роутер хороший. один минус нет русского языка!!!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Китайская версия, но в сети есть уже детальные инструкции как его подключать. На квартиру в 80 кв.м хватает сверх нормы, пробивает все стены, максимальный сигнал в каждом закутке.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер отличный. С настройками пришлось повозиться, потому что все на китайском, но Яндекс-переводчик очень помог.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Качество связи в коттедже на двух этажах проверено. Везде берёт хорошо, не лагает. Но сразу предупредить хочу, что мне самому настроить его не удалось. Весь интерфейс на Китайском. И, пока, возможности сменить язык интерфейса я не нашёл. Вызывал спеца от провайдера, и тот не сразу разобрался. Дело было так: я на своём телефоне, при помощи программы переводчика, считывающего текст с монитора ноутбука Спеца, переводил текст на экране, а Спец действовал согласно увиденных инструкций. Но и даже он не с первого раза смог настроить роутер. Пришлось дважды его ресетить. Но, Слава Богу, всё удалось. В начале, при подключении роутера, индикатор световой светится оранжевым светом. По завершении настройки, индикатор меняет свет на голубой, больше никаких признаков окончания настройки нет.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
подключили быстро, сигнал сильный пробивает на весь дом 2 этажа без потери сигнала. настройка через Китай.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Наталья О.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала взяли себе, отлично, потом заказали отцу. САМОЛЁТ.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
работает, единственное интерфейс и вилка на блоке питания Китай, благо есть в комплекте переходник евро, и Яндекс переводчик с камеры
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Нодир Х.

Достоинства:


Комментарий:
купил ,но потом перестал соединятся с интернетом
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Тимур Г.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер оправдал ожидания, быстрый , легко настроить хоть он для китайского рынка, стильный дизайн да еще по доступной цене
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Роман Ш.

Достоинства:


Комментарий:
это вещь, не думал что перещеголяет тп-линк . разделенные сети вообще класс ,какую по частоте надо ту и подключай или объедени автоматическим переключением.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Саша

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. 500 Мбит от провайдера, на смартфоне столько же в одной комнате. Opemwrt встала нлрмально, работает стабильно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Евгения И.

Достоинства:


Комментарий:
поставили,подключили,работает!
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Саша П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, настроился за буквально 10 секунд. Пакет 500мб/с, выдаёт их полностью
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, настроила за 5 минут, 2 недели без перебоев работает.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
ловит даже на улице, сам роутер живёт на 4 ом этаже
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Тут же поставил openwrt. Все отлично работает. Но нужно иметь тяму, как поставить.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Семён Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Прошился под Openwrt без проблем. vpn vless тоже норм!



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA-Enterprise
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор ASUS RT-AC1200 – роутер, оборудованный антеннами 5dBi и способный функционировать одновременно в двух диапазонах. Благодаря этому он охватывает довольно большую зону покрытия сети беспроводного действия и обладает внушительными скоростными данными для комфортного просмотра видеороликов в формате 4K (Ultra HD). Модель поддерживает IPv6 для подключения к сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
роутер работает,подключил быстро
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, легко прошился не смотря на версию 1.09, все работает
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Зоя С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная покупка, с отличным качеством!! Интернет заработал, как надо, установили очень быстро, почти молниеносно! Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер ловит теперь везде ,скорость отличная к покупке рекомендую правда всё на китайском,но разобрались быстро
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю уже второй роутер. Ставится openwrt без проблем, сами знаете для чего. Рекомендую, хороший сигнал wi-fi, и гигабитные порты. Да это китайская версия, но переходник на евро розетку в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Alexander K.

Достоинства:


Комментарий:
Изначально не совсем понимал, что версию CN, не стоит покупать если вся сеть дома собрана из «глобальной версии». Роутер при этом не будет в этом случае виден в приложении MI Home, как mesh устройство. ( виден он только в браузерной версии) . И соответственно, не понятно какое устройство к нему подключилось. Интерфейс на китайском ( браузер на лету переводит легко) Как отдельный и основной роутер - отличный, если не смущает кит. язык. Пробивает несколько стен. Очень не плохо. Но вынужден был купить по итогу другой.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, жаль нет дырок для крепления на стену, но это легко решается парой дырок в корпусе)
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Меджидова Хасайбат

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой. Но всё на китайском
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Иван Ф.

Достоинства:


Комментарий:
скорость выросла до 10мб с. качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
товар понравился, пришёл в целой упаковке, все отлично
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер бомба мощный два заказывал один себе один другу
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
роутер хороший. один минус нет русского языка!!!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Китайская версия, но в сети есть уже детальные инструкции как его подключать. На квартиру в 80 кв.м хватает сверх нормы, пробивает все стены, максимальный сигнал в каждом закутке.
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер отличный. С настройками пришлось повозиться, потому что все на китайском, но Яндекс-переводчик очень помог.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Качество связи в коттедже на двух этажах проверено. Везде берёт хорошо, не лагает. Но сразу предупредить хочу, что мне самому настроить его не удалось. Весь интерфейс на Китайском. И, пока, возможности сменить язык интерфейса я не нашёл. Вызывал спеца от провайдера, и тот не сразу разобрался. Дело было так: я на своём телефоне, при помощи программы переводчика, считывающего текст с монитора ноутбука Спеца, переводил текст на экране, а Спец действовал согласно увиденных инструкций. Но и даже он не с первого раза смог настроить роутер. Пришлось дважды его ресетить. Но, Слава Богу, всё удалось. В начале, при подключении роутера, индикатор световой светится оранжевым светом. По завершении настройки, индикатор меняет свет на голубой, больше никаких признаков окончания настройки нет.
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
подключили быстро, сигнал сильный пробивает на весь дом 2 этажа без потери сигнала. настройка через Китай.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Наталья О.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала взяли себе, отлично, потом заказали отцу. САМОЛЁТ.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
работает, единственное интерфейс и вилка на блоке питания Китай, благо есть в комплекте переходник евро, и Яндекс переводчик с камеры
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Нодир Х.

Достоинства:


Комментарий:
купил ,но потом перестал соединятся с интернетом
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Тимур Г.

Достоинства:


Комментарий:
Роутер оправдал ожидания, быстрый , легко настроить хоть он для китайского рынка, стильный дизайн да еще по доступной цене
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Роман Ш.

Достоинства:


Комментарий:
это вещь, не думал что перещеголяет тп-линк . разделенные сети вообще класс ,какую по частоте надо ту и подключай или объедени автоматическим переключением.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Саша

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. 500 Мбит от провайдера, на смартфоне столько же в одной комнате. Opemwrt встала нлрмально, работает стабильно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Евгения И.

Достоинства:


Комментарий:
поставили,подключили,работает!
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Саша П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, настроился за буквально 10 секунд. Пакет 500мб/с, выдаёт их полностью
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер, настроила за 5 минут, 2 недели без перебоев работает.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
ловит даже на улице, сам роутер живёт на 4 ом этаже
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Тут же поставил openwrt. Все отлично работает. Но нужно иметь тяму, как поставить.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Семён Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично! Прошился под Openwrt без проблем. vpn vless тоже норм!


Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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