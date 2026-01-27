Wi-Fi роутер Netis N2

Источник: Я ндекс Маркет

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Прекрасный дешевый роутер с легкой настройкой. Покрытие относительно небольшое, на 5 ггц на расстоянии 6 метров по прямой от роутера, на смартфоне- 4 палки, внутри дома через деревянные стены, правда на 2,4 в том же месте- полная шкала. Диапазон 5 гцц подключился на 175 Мбит, 2,4- вообще на позорных 65 Мбит (и это в лесу, где нет никаких помех вообще даже в помине), для сравнения на домашнем ростелекомовском ZTE-670 на аналогичном расстоянии 5 ггц подключаются на 500, 2,4- на 300, в многоквартирнике с забитым спектром. Но зато нетис без проблем \"подхватил\" по 10- метровому usb- кабелю USB-модем ZTE MF825 (МТС 830FT, стоит на улице в гермобоксе на мачте), и на даче появился Интернет. Стартовая настройка действительно очень простая: по сути только поставил чекбокс использовать модем, который предварительно на компе был настроен на автоподключение к сети. Жаль,что функция включения 4g не вытащена на экран начальной на тройки, пришлось полазить по меню. Ну и потом переименовал точки доступа и сменил дефолтные пароли. Всё. Для моих целей- идеально. Всё равно моя скорость интернета ограничена модемом, мне и стабильные 20 Мбит/сек- за счастье, т.к. по обычнему телеону не то что Интернет, но нет даже звонков из-за слабой сети. P.S. попользовался какое-то время и поменял комплектный блок питания на двухамперный: немного увеличилась площадь покрытия и модем стабильней работает.