Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый
Маршрутизатор TP-LINK Archer C50(RU) - незаменимое высокотехнологичное устройство для пользователей, желающих связать несколько сетей в единое целое. С помощью этого компактного оборудования, имеющего впечатляющий функционал, вы сможете наслаждаться всеми возможностями сети Интернет. Модель заключена в белоснежный корпус, ее верхнюю часть венчают четыре внешние антенны, являющиеся несъемными. Они обеспечивают усиление сигнала с коэффициентом 5 dBi. Благодаря поддержке Wi-Fi вы сможете настроить его на работу с кабельным интернетом или 3G/4G модемом. Маршрутизатор TP-LINK Archer C50(RU) может похвастаться достойными показателями максимальной скорости, которые в зависимости от частоты Wi-Fi модуля могут достигать 300 Мбит/с (2.4 ГГц) и 867 Мбит/с (5 ГГц). Качественное функционирование беспроводной сети обеспечено поддержкой одновременной работы в двух диапазонах. Конструкция данной модели располагает 4 LAN-портами для подключения к сети до 4 цифровых устройств одновременно. Базовая скорость передачи данных достигает 100 Мбит/сек.
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Теги товара: TP-Link Archer
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: TP-Link Archer
Достоинства:
Комментарий:
По началу тупил, потом стал работать нормалтно
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся месяц, пока всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хороший мощный роутер, на режиме 2,4 ГГц уверенно покрывает 100 с лишним квадратов с кучей стен и перегородок, на режиме 5 ГГц в дальних комнатах уже 2 палки из 4 остается, но всё равно добивает.
Достоинства:
Комментарий:
хороший роутер, настроили быстро, советую к покупке, проблем с работой не было
Достоинства:
Комментарий:
работает пока нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Роутер замечательный! Живу в частном доме, где 5 комнат. Роутер стоит в дальней комнате от моей, где находится мой компьютер. Есть ноутбук у мужа, смарт телевизор и ноутбук у мамы. Конечно, у всех смартфоны, которые работают от вай фая. Старый роутер не тянул. Как подключили этот, проблемы с интернетом закончились! К покупке советую.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер хороший, уже подключили.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка курьером. Роутер мощный, подключила за 5 минут. Благодарю за доставку. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Модем-роутер подключился сразу. Работает, как по мне, нормально и качественно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Привезли во время , работает хорошо, только нет документов на русском
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Пришлось обновлять , версия старая стоит . Для установки вызывала специалиста . Цена самая приемлемая. Доставка курьером , совсем не нужная услуга. Проще с пункта забрать. Курьер позвонил за 10 минут до приезда. Это не уважение к клиенту.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер. Шустрый. Установили без проблем. Купили уже второй такой в другую квартиру.
Достоинства:
Комментарий:
отличный модем! настройка полностью автоматическая! класс!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, быстро настроили. Интернет во всей квартире (70кв.).
Достоинства:
Комментарий:
беру 2 раз очень довольна товаром
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer C50 (RU) белый
Достоинства:
Комментарий:
По началу тупил, потом стал работать нормалтно
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся месяц, пока всё отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хороший мощный роутер, на режиме 2,4 ГГц уверенно покрывает 100 с лишним квадратов с кучей стен и перегородок, на режиме 5 ГГц в дальних комнатах уже 2 палки из 4 остается, но всё равно добивает.
Достоинства:
Комментарий:
хороший роутер, настроили быстро, советую к покупке, проблем с работой не было
Достоинства:
Комментарий:
работает пока нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Роутер замечательный! Живу в частном доме, где 5 комнат. Роутер стоит в дальней комнате от моей, где находится мой компьютер. Есть ноутбук у мужа, смарт телевизор и ноутбук у мамы. Конечно, у всех смартфоны, которые работают от вай фая. Старый роутер не тянул. Как подключили этот, проблемы с интернетом закончились! К покупке советую.
Достоинства:
Комментарий:
Роутер хороший, уже подключили.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка курьером. Роутер мощный, подключила за 5 минут. Благодарю за доставку. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный роутер, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Модем-роутер подключился сразу. Работает, как по мне, нормально и качественно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Привезли во время , работает хорошо, только нет документов на русском
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Пришлось обновлять , версия старая стоит . Для установки вызывала специалиста . Цена самая приемлемая. Доставка курьером , совсем не нужная услуга. Проще с пункта забрать. Курьер позвонил за 10 минут до приезда. Это не уважение к клиенту.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер. Шустрый. Установили без проблем. Купили уже второй такой в другую квартиру.
Достоинства:
Комментарий:
отличный модем! настройка полностью автоматическая! класс!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, быстро настроили. Интернет во всей квартире (70кв.).
Достоинства:
Комментарий:
беру 2 раз очень довольна товаром