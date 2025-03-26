Wi-Fi роутер TP-Link Archer C54 AC1200
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer C54 AC1200
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C54 оснащен крупными внешними антеннами, помогающими обеспечить широкую зону покрытия беспроводного сигнала. Поддержка двух диапазонов Wi-Fi делает маршрутизатор универсальным. Использование диапазона 5 ГГц особенно актуально в случае, если роутер эксплуатируется в большом многоквартирном доме. В данных условиях диапазон 2.4 ГГц часто сильно загружен. Роутер TP-LINK Archer C54 имеет 4 порта LAN. Скорость проводного соединения, равная 100 Мбит/с, достаточна для эффективного решения большинства задач. Порт WAN, расположенный слева от портов LAN, для удобства выделен голубым цветом. Корпус роутера – черный. Место установки роутера – помещение. Предусмотрена возможность настенного монтажа. Роутер очень компактен: его размеры составляют 115x107x24 мм. В комплектации маршрутизатора – блок питания, патч-корд и руководство по быстрой настройке.
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Теги товара: TP-Link Archer
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: TP-Link Archer
Достоинства:
Комментарий:
привез курьер, упаковка целая, настройка простая! 5 балов!
Достоинства:
Комментарий:
Быстро подключила, добавила в приложение Tether. Все отлично работает. Не хватает кнопки выключения, приходится доставать вилку из розетки. На корпусе только ресет (не нажимайте для перезапуска роутера, он сбросит настройки) Яндекс колонку поставила для сопоставления размеров, он очень компактный.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, дешевле чем другие предложения !!!
Достоинства:
Комментарий:
компактный и шустрый. при заявленном тарифе до 100 Мбит/с выдаёт без проблем, одновременно может работать в обеих сетях, можно создавать гостевые сети. но к сожалению разочаровывает его дальность, в сравнении со старым одно антенным asus rt-g32.
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже не первый месяц Все исправно Два канала Подключил и наладил сам без особого труда Мне его посоветовал установщик интернета Когда приходил проводить интернет Они то знают какой лучше взять Вообщем работает исправно Не пожалел что его выбрал
Достоинства:
Комментарий:
роутер понравился. 2 диапазона. Приличная скорость и дальность. Компактные размеры. Невысокая цена.
Достоинства:
Комментарий:
То что нужно для дома или офиса! Два диапазона, скорость отличная, управление с приложения на телефоне.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, быстрая доставка)
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый. Можно создать два канала соединения 5G и обычный.
Достоинства:
Комментарий:
Порекомендовал специалист. Работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, подключается бымсро, ничего сложного. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает , доставили быстро
Достоинства:
Комментарий:
Маленький ,но зверь. Отличный роутер для двух устройств. 1200Mbit ,100 Mbit internet.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, уровень сигнала - максимальный на 5 ГГц через 1 стенку в квартире на расстоянии 12 м. у противоположной стены дома. Выдаёт одновременно 2 сети, как два отдельных роутера, каждая под своим именем на своём канале, одна - 2,4 ГГц, другая - 5 ГГц. Можно подключиться или к одной или к другой. Интернет по LAN (Ethernet) к ТВ Триколор и домашнему ПК передаётся отлично. Доставка порадовала. Привезли заказ вовремя, в районе 12:00 как раз за 4 часа до приезда представителя провайдера Ростелеком. Успел самостоятельно, за несколько минут, установить последнюю прошивку от 18,01.24 Archer C54(RU)_V1_1.12.21 Build 231227 с сайта производителя. Думаю, можно было попросить это сделать и мастера. Абсолютно несложная процедура, всё понятно и доступно любому пользователю. Инструкция на сайте производителя. Мои устройства все работают на 5 ГГц, поэтому сам убрал вторую сеть, отключил канал 2,4 ГГц - просто снял галочку в расширенных настройках напротив канала и нажал кнопку "Сохранить". Поставил мощность сигнала - "средняя". На 12 м. через стену уровень максимальный, скорость интернета не падает, а на "низкой" уровень снижается на 1 индикатор, скорость не мерил. Можно включить гостевые сети 2,4 и (или) 5 ГГц. Может работать в других двух режимах: 1) Как усилитель другого роутера - Ethernet/роутер/Wi-Fi - Wi-Fi/Archer C54/Wi-Fi 2) Как точка доступа Ethernet/роутер/Ethernet - Ethernet/Archer C54/Wi-Fi USB порта на роутере нет. Патч-корд (соединяющий Ethernet кабель роутер - ПК), длина - 1 м. Шнур адаптера питания, длина - 1,4 м.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer C54 AC1200
Достоинства:
Комментарий:
привез курьер, упаковка целая, настройка простая! 5 балов!
Достоинства:
Комментарий:
Быстро подключила, добавила в приложение Tether. Все отлично работает. Не хватает кнопки выключения, приходится доставать вилку из розетки. На корпусе только ресет (не нажимайте для перезапуска роутера, он сбросит настройки) Яндекс колонку поставила для сопоставления размеров, он очень компактный.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, дешевле чем другие предложения !!!
Достоинства:
Комментарий:
компактный и шустрый. при заявленном тарифе до 100 Мбит/с выдаёт без проблем, одновременно может работать в обеих сетях, можно создавать гостевые сети. но к сожалению разочаровывает его дальность, в сравнении со старым одно антенным asus rt-g32.
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже не первый месяц Все исправно Два канала Подключил и наладил сам без особого труда Мне его посоветовал установщик интернета Когда приходил проводить интернет Они то знают какой лучше взять Вообщем работает исправно Не пожалел что его выбрал
Достоинства:
Комментарий:
роутер понравился. 2 диапазона. Приличная скорость и дальность. Компактные размеры. Невысокая цена.
Достоинства:
Комментарий:
То что нужно для дома или офиса! Два диапазона, скорость отличная, управление с приложения на телефоне.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший роутер, быстрая доставка)
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый. Можно создать два канала соединения 5G и обычный.
Достоинства:
Комментарий:
Порекомендовал специалист. Работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично, подключается бымсро, ничего сложного. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает , доставили быстро
Достоинства:
Комментарий:
Маленький ,но зверь. Отличный роутер для двух устройств. 1200Mbit ,100 Mbit internet.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, уровень сигнала - максимальный на 5 ГГц через 1 стенку в квартире на расстоянии 12 м. у противоположной стены дома. Выдаёт одновременно 2 сети, как два отдельных роутера, каждая под своим именем на своём канале, одна - 2,4 ГГц, другая - 5 ГГц. Можно подключиться или к одной или к другой. Интернет по LAN (Ethernet) к ТВ Триколор и домашнему ПК передаётся отлично. Доставка порадовала. Привезли заказ вовремя, в районе 12:00 как раз за 4 часа до приезда представителя провайдера Ростелеком. Успел самостоятельно, за несколько минут, установить последнюю прошивку от 18,01.24 Archer C54(RU)_V1_1.12.21 Build 231227 с сайта производителя. Думаю, можно было попросить это сделать и мастера. Абсолютно несложная процедура, всё понятно и доступно любому пользователю. Инструкция на сайте производителя. Мои устройства все работают на 5 ГГц, поэтому сам убрал вторую сеть, отключил канал 2,4 ГГц - просто снял галочку в расширенных настройках напротив канала и нажал кнопку "Сохранить". Поставил мощность сигнала - "средняя". На 12 м. через стену уровень максимальный, скорость интернета не падает, а на "низкой" уровень снижается на 1 индикатор, скорость не мерил. Можно включить гостевые сети 2,4 и (или) 5 ГГц. Может работать в других двух режимах: 1) Как усилитель другого роутера - Ethernet/роутер/Wi-Fi - Wi-Fi/Archer C54/Wi-Fi 2) Как точка доступа Ethernet/роутер/Ethernet - Ethernet/Archer C54/Wi-Fi USB порта на роутере нет. Патч-корд (соединяющий Ethernet кабель роутер - ПК), длина - 1 м. Шнур адаптера питания, длина - 1,4 м.