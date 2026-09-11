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Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N

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Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N - фото 1
Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N - фото 2
Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N - фото 3
Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N - фото 4
Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N - фото 5
Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N - фото 6
Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N - фото 5
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N - фото 6
  • Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 72441
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N
2 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
195 х 130 х 35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х7
Вес, г.
680

Описание товара Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N

Бездротовий маршрутизатор серії N з вбудованим модемом ADSL 2+, швидкість до 300 Мбіт/с. TD - W 8961 N • Універсальний пристрій: модем ADSL2+ маршрутизатор NAT, 4-х портовий комутатор і безпровідна точка доступу серії N. • Бездротова передача даних на швидкості до 300 Мбіт/с за стандартом IEEE 802.11 n є ідеальною для роботи з ресурсовитратними додатками, такими як онлайн-ігри, IP-телефонія та перегляд відео в форматі HD. • Майстер швидкого налаштування з підтримкою декількох мов для швидкого та зручного налаштування пристрою. • Налаштування захисту бездротового з'єднання натисненням кнопки WPS і швидке підключення / відключення бездротового мовлення за допомогою кнопки Wi-Fi On/Off Призначення пристрою Безпровідний маршрутизатор TD-W8961N являє собою універсальний пристрій, здатний забезпечити всю повноту можливостей стандарту ADSL2+, і стати надійним і вигідним рішенням для дому та підприємства малого бізнесу. Завдяки TD-W8961N ви зможете швидко створити захищену бездротову мережу та організувати спільний доступ до Інтернет-з'єднання ADSL, а також до файлів, музики, фотографій і відео на різних комп'ютерах. Універсальне рішення TD-W8961N виконує роботу відразу декількох мережевих пристроїв, об'єднаних в одному корпусі. Завдяки модему ADSL2+, маршрутизатора NAT, 4-портового комутатора та бездротової точки доступу серії N, маршрутизатор усуває необхідність покупки декількох пристроїв для організації доступу до високошвидкісного Інтернет-з'єднання. Ефективне бездротове з'єднання Завдяки бездротовій передачі даних за стандартом 802.11n і 4-м мегабітним портам LAN - безпровідний маршрутизатор TD-W8961N є ідеальним вибором для користувачів, які потребують швидкісного та надійного з'єднання для роботи та розваг, забезпечуючи безперебійний конференц-зв'язок, а також перегляд відео у форматі HD, онлайн-ігри без розривів з'єднання. Ідеальний для роботи з мультимедіа-додатками VLAN на основі порту дозволяє прив'язувати постійні віртуальні канали до певних портів LAN для різних послуг провайдера, наприклад, для IP-телебачення. Функція пріоритезації трафіку (QoS) дозволяє розмежовувати Інтернет-трафік по пріоритетності для забезпечення плавної роботи IPTV і онлайн-ігор без затримок. Завдяки цьому користувачі зможуть оцінити переваги постійного підключення до Інтернету, не замислюючись про пропускні здатності каналу. TD-W8961N також підтримує IGMP multicast і IGMP snooping, що робить пристрій ідеальним для роботи з мультимедіа-додатками. Розширені фунції захисту мережі та гнучке управління TD-W8961N використовує міжмережеві екрани NAT і SPI, які перевіряють зміст вхідних пакетів, запобігаючи потенційним атакам з мережі-Інтернет. Для більшої зручності пристрій підтримує контроль доступу на основі MAC-адреси, IP-адреси, доменного імені або додатків, таких як MSN, Yahoo Messenger, тому батьки або системні адміністратори можуть обмежувати доступ до Інтернет для персоналу або дітей. Крім веб-інтерфейсу TD-W8961N також має функції TR-069 і SNMP, які автоматично оновлюють вбудоване програмне забезпечення та інші налаштування по мірі їх появи у вашого постачальника Інтернет-послуг. Всі ці функції допоможуть підвищити рівень захисту вашої мережі та полегшити її управління.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Управление
Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
195 х 130 х 35 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Бездротовий маршрутизатор серії N з вбудованим модемом ADSL 2+, швидкість до 300 Мбіт/с. TD - W 8961 N • Універсальний пристрій: модем ADSL2+ маршрутизатор NAT, 4-х портовий комутатор і безпровідна точка доступу серії N. • Бездротова передача даних на швидкості до 300 Мбіт/с за стандартом IEEE 802.11 n є ідеальною для роботи з ресурсовитратними додатками, такими як онлайн-ігри, IP-телефонія та перегляд відео в форматі HD. • Майстер швидкого налаштування з підтримкою декількох мов для швидкого та зручного налаштування пристрою. • Налаштування захисту бездротового з'єднання натисненням кнопки WPS і швидке підключення / відключення бездротового мовлення за допомогою кнопки Wi-Fi On/Off Призначення пристрою Безпровідний маршрутизатор TD-W8961N являє собою універсальний пристрій, здатний забезпечити всю повноту можливостей стандарту ADSL2+, і стати надійним і вигідним рішенням для дому та підприємства малого бізнесу. Завдяки TD-W8961N ви зможете швидко створити захищену бездротову мережу та організувати спільний доступ до Інтернет-з'єднання ADSL, а також до файлів, музики, фотографій і відео на різних комп'ютерах. Універсальне рішення TD-W8961N виконує роботу відразу декількох мережевих пристроїв, об'єднаних в одному корпусі. Завдяки модему ADSL2+, маршрутизатора NAT, 4-портового комутатора та бездротової точки доступу серії N, маршрутизатор усуває необхідність покупки декількох пристроїв для організації доступу до високошвидкісного Інтернет-з'єднання. Ефективне бездротове з'єднання Завдяки бездротовій передачі даних за стандартом 802.11n і 4-м мегабітним портам LAN - безпровідний маршрутизатор TD-W8961N є ідеальним вибором для користувачів, які потребують швидкісного та надійного з'єднання для роботи та розваг, забезпечуючи безперебійний конференц-зв'язок, а також перегляд відео у форматі HD, онлайн-ігри без розривів з'єднання. Ідеальний для роботи з мультимедіа-додатками VLAN на основі порту дозволяє прив'язувати постійні віртуальні канали до певних портів LAN для різних послуг провайдера, наприклад, для IP-телебачення. Функція пріоритезації трафіку (QoS) дозволяє розмежовувати Інтернет-трафік по пріоритетності для забезпечення плавної роботи IPTV і онлайн-ігор без затримок. Завдяки цьому користувачі зможуть оцінити переваги постійного підключення до Інтернету, не замислюючись про пропускні здатності каналу. TD-W8961N також підтримує IGMP multicast і IGMP snooping, що робить пристрій ідеальним для роботи з мультимедіа-додатками. Розширені фунції захисту мережі та гнучке управління TD-W8961N використовує міжмережеві екрани NAT і SPI, які перевіряють зміст вхідних пакетів, запобігаючи потенційним атакам з мережі-Інтернет. Для більшої зручності пристрій підтримує контроль доступу на основі MAC-адреси, IP-адреси, доменного імені або додатків, таких як MSN, Yahoo Messenger, тому батьки або системні адміністратори можуть обмежувати доступ до Інтернет для персоналу або дітей. Крім веб-інтерфейсу TD-W8961N також має функції TR-069 і SNMP, які автоматично оновлюють вбудоване програмне забезпечення та інші налаштування по мірі їх появи у вашого постачальника Інтернет-послуг. Всі ці функції допоможуть підвищити рівень захисту вашої мережі та полегшити її управління.
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Wi-Fi роутер TP-LINK TD-W8961N - стоимость товара 2340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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