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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C20 (RU) синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C20 (RU) синий

3 Отзывы
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Wi-Fi роутер TP-Link Archer C20 (RU) синий - фото 1
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C20 (RU) синий - фото 2
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C20 (RU) синий - фото 3
Wi-Fi роутер TP-Link Archer C20 (RU) синий - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C20 (RU) синий - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C20 (RU) синий - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C20 (RU) синий - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link Archer C20 (RU) синий - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257321
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Класс Wi-Fi
AC750
Количество внешних антенн
3
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
800

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer C20 (RU) синий

Маршрутизатор TP-LINK Archer C20 (RU) станет для вас отличным выбором, если вам необходимо устройство для организации интернет-подключения с помощью беспроводной связи. Маршрутизатор поддерживает 2 частотных диапазона: 2.4 и 5 ГГц. Эта особенность будет вам особенно полезна, если вы проживаете в высотном многоквартирном доме, в котором, как правило, 2.4-гигагерцовый диапазон сильно загружен. Используя 5-гигагерцовый диапазон, вы сможете снизить вероятность влияния различных помех. При этом использовать можно будет 2 беспроводных сети одновременно. Маршрутизатор TP-LINK Archer C20 (RU) оснащен 4 100-мегабитными портами Ethernet, к которым можно подключать стационарные и мобильные компьютеры, которые также будут получать интернет-сигнал. Помимо этих портов, на задней панели корпуса модели расположены кнопки питания и перезагрузки. Дополнительной функцией маршрутизатора является функция родительского контроля. Также в наличии межсетевой экран. Настройка маршрутизатора происходит с помощью мобильного приложения и веб-интерфейса. Используются 3 внешние несъемные антенны. Для питания устройства используется подключение к бытовой электросети. В комплекте с маршрутизатором есть патч-корд.



Теги товара: TP-Link Archer

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer C20 (RU) синий

Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
По сравнению со стареньким меркусис из ашана - пушка. 4к по вайфай тянет везде по квартире. 2 канала, оба рабочих.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер,брали по совету,хороший диапазон,скорость,все нравиться,,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально.Проблем не обнаружено.



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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Класс Wi-Fi
AC750
Количество внешних антенн
3
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Описание
Маршрутизатор TP-LINK Archer C20 (RU) станет для вас отличным выбором, если вам необходимо устройство для организации интернет-подключения с помощью беспроводной связи. Маршрутизатор поддерживает 2 частотных диапазона: 2.4 и 5 ГГц. Эта особенность будет вам особенно полезна, если вы проживаете в высотном многоквартирном доме, в котором, как правило, 2.4-гигагерцовый диапазон сильно загружен. Используя 5-гигагерцовый диапазон, вы сможете снизить вероятность влияния различных помех. При этом использовать можно будет 2 беспроводных сети одновременно. Маршрутизатор TP-LINK Archer C20 (RU) оснащен 4 100-мегабитными портами Ethernet, к которым можно подключать стационарные и мобильные компьютеры, которые также будут получать интернет-сигнал. Помимо этих портов, на задней панели корпуса модели расположены кнопки питания и перезагрузки. Дополнительной функцией маршрутизатора является функция родительского контроля. Также в наличии межсетевой экран. Настройка маршрутизатора происходит с помощью мобильного приложения и веб-интерфейса. Используются 3 внешние несъемные антенны. Для питания устройства используется подключение к бытовой электросети. В комплекте с маршрутизатором есть патч-корд.


Теги товара: TP-Link Archer
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
По сравнению со стареньким меркусис из ашана - пушка. 4к по вайфай тянет везде по квартире. 2 канала, оба рабочих.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный роутер,брали по совету,хороший диапазон,скорость,все нравиться,,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально.Проблем не обнаружено.


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