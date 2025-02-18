Wi-Fi роутер TP-Link Archer C20 (RU) синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Archer C20 (RU) синий
Маршрутизатор TP-LINK Archer C20 (RU) станет для вас отличным выбором, если вам необходимо устройство для организации интернет-подключения с помощью беспроводной связи. Маршрутизатор поддерживает 2 частотных диапазона: 2.4 и 5 ГГц. Эта особенность будет вам особенно полезна, если вы проживаете в высотном многоквартирном доме, в котором, как правило, 2.4-гигагерцовый диапазон сильно загружен. Используя 5-гигагерцовый диапазон, вы сможете снизить вероятность влияния различных помех. При этом использовать можно будет 2 беспроводных сети одновременно. Маршрутизатор TP-LINK Archer C20 (RU) оснащен 4 100-мегабитными портами Ethernet, к которым можно подключать стационарные и мобильные компьютеры, которые также будут получать интернет-сигнал. Помимо этих портов, на задней панели корпуса модели расположены кнопки питания и перезагрузки. Дополнительной функцией маршрутизатора является функция родительского контроля. Также в наличии межсетевой экран. Настройка маршрутизатора происходит с помощью мобильного приложения и веб-интерфейса. Используются 3 внешние несъемные антенны. Для питания устройства используется подключение к бытовой электросети. В комплекте с маршрутизатором есть патч-корд.
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Теги товара: TP-Link Archer
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: TP-Link Archer
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению со стареньким меркусис из ашана - пушка. 4к по вайфай тянет везде по квартире. 2 канала, оба рабочих.
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер,брали по совету,хороший диапазон,скорость,все нравиться,,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально.Проблем не обнаружено.
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Archer C20 (RU) синий
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению со стареньким меркусис из ашана - пушка. 4к по вайфай тянет везде по квартире. 2 канала, оба рабочих.
Достоинства:
Комментарий:
отличный роутер,брали по совету,хороший диапазон,скорость,все нравиться,,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально.Проблем не обнаружено.