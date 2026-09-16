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Маршрутизатор TP-Link TL-WR802N купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор TP-Link TL-WR802N

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Маршрутизатор TP-Link TL-WR802N - фото 1
Маршрутизатор TP-Link TL-WR802N - фото 2
Маршрутизатор TP-Link TL-WR802N - фото 3
Маршрутизатор TP-Link TL-WR802N - фото 4
Маршрутизатор TP-Link TL-WR802N - фото 5
Маршрутизатор TP-Link TL-WR802N - фото 6
Маршрутизатор TP-Link TL-WR802N - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор TP-Link TL-WR802N - фото 1
  • Маршрутизатор TP-Link TL-WR802N - фото 2
  • Маршрутизатор TP-Link TL-WR802N - фото 3
  • Маршрутизатор TP-Link TL-WR802N - фото 4
  • Маршрутизатор TP-Link TL-WR802N - фото 5
  • Маршрутизатор TP-Link TL-WR802N - фото 6
  • Маршрутизатор TP-Link TL-WR802N - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723609
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, локальное управление, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, усилитель
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
200

Описание товара Маршрутизатор TP-Link TL-WR802N

Маршрутизатор TP-LINK TL-WR802N – портативный и компактный беспроводной маршрутизатор. Он очень прост в использовании и является идеальным выбором для путешественников, студентов и всех, кто живет в движении. Питание TL-WR802N можно осуществлять с помощью входящего в комплект адаптера питания или с помощью зарядного устройства для смартфона/USB. Поддерживает режимы маршрутизатора, точки доступа, усилителя сигнала, клиента и режим WISP. Скорость беспроводной передачи данных 300 Мбит/с идеально подходит для потокового видео, онлайн-игр и интернет-звонков.

Отзывы о товаре Маршрутизатор TP-Link TL-WR802N




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, локальное управление, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, усилитель
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор TP-LINK TL-WR802N – портативный и компактный беспроводной маршрутизатор. Он очень прост в использовании и является идеальным выбором для путешественников, студентов и всех, кто живет в движении. Питание TL-WR802N можно осуществлять с помощью входящего в комплект адаптера питания или с помощью зарядного устройства для смартфона/USB. Поддерживает режимы маршрутизатора, точки доступа, усилителя сигнала, клиента и режим WISP. Скорость беспроводной передачи данных 300 Мбит/с идеально подходит для потокового видео, онлайн-игр и интернет-звонков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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