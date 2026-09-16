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Wi-Fi роутер Netis MW5250 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Netis MW5250

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Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 1
Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 2
Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 3
Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 4
Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 5
Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 6
Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 7
Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 8
Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 9
Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 10
Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 11
Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 12
Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 13
Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 8
  • Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 9
  • Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 10
  • Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 11
  • Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 12
  • Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 13
  • Wi-Fi роутер Netis MW5250 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737752
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Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
TR-069, Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
148x90x29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.14х0.07
Вес, г.
430

Описание товара Wi-Fi роутер Netis MW5250

Беспроводной роутер netis MW5250 оснащен двумя внешними антеннами с коэффициентом усиления антенн - 5 дБи. Устройство осуществляет вещание Wi-Fi в диапазоне 2,4Ггц. Максимальная скорость соединения по Wi-Fi составляет до 300 Мбит/с и подходит для загрузки файлов, Internet -звонков и онлайн просмотра HD видео. Роутер netis MW5250 поддерживает подключение к USB 3G/4G LTE модемам. Благодаря возможности подключения USB-модемов, вы можете иметь резервный канал доступа к сети интернет, так как роутер может автоматически переключаться с проводного подключения интернет на LTE и обратно. Помимо этого, Вы можете подключить накопительное устройство USB через порт USB2.0 для обмена файлами в сети, воспроизведения медиаматериалов и настройки сервера FTP. Роутер netis MW5250 поддерживает TR-069, IPTV, а так же стандарт IPv6. В роутере реализована функция онлайн обновления прошивки, для поддержания актуальной версии встроенного программного обеспечения устройства. Данный роутер подходит для тарифов интернет-провайдера до 100 Мбит/с.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netis MW5250




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
TR-069, Web-интерфейс
Поддержка MESH
нет
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
148x90x29
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной роутер netis MW5250 оснащен двумя внешними антеннами с коэффициентом усиления антенн - 5 дБи. Устройство осуществляет вещание Wi-Fi в диапазоне 2,4Ггц. Максимальная скорость соединения по Wi-Fi составляет до 300 Мбит/с и подходит для загрузки файлов, Internet -звонков и онлайн просмотра HD видео. Роутер netis MW5250 поддерживает подключение к USB 3G/4G LTE модемам. Благодаря возможности подключения USB-модемов, вы можете иметь резервный канал доступа к сети интернет, так как роутер может автоматически переключаться с проводного подключения интернет на LTE и обратно. Помимо этого, Вы можете подключить накопительное устройство USB через порт USB2.0 для обмена файлами в сети, воспроизведения медиаматериалов и настройки сервера FTP. Роутер netis MW5250 поддерживает TR-069, IPTV, а так же стандарт IPv6. В роутере реализована функция онлайн обновления прошивки, для поддержания актуальной версии встроенного программного обеспечения устройства. Данный роутер подходит для тарифов интернет-провайдера до 100 Мбит/с.
Самовывоз
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Отзывы


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