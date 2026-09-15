Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DIR-615/Z1A

Роутер беспроводной D-Link DIR-615/Z1A Беспроводной интерфейс Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). Безопасное беспроводное соединение В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Расширенные возможности беспроводной сети Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала. Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора. Аппаратное обеспечение Процессор • RTL8196E (400 МГц) Оперативная память • 32 МБ, SDRAM Flash-память • 4 МБ, SPI Интерфейсы • Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX Индикаторы • Питание • Беспроводная сеть / WPS • Интернет Кнопки • Кнопка WPS/RESET для установки беспроводного соединения и возврата к заводским настройкам Антенна • Две несъемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи Схема MIMO • 2 x 2 Разъем питания • Разъем для подключения питания (постоянный ток) Программное обеспечение Типы подключения WAN • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IPv4 / Динамический IPv4 • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access) • PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access) • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP Сетевые функции • DHCP-сервер/relay • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора • Встроенное приложение UDPXY Функции межсетевого экрана • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS VPN • IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through Управление • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский) • Поддержка мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 Параметры беспроводного модуля Стандарты • IEEE 802.11b/g/n Диапазон частот • 2400 ~ 2483,5 МГц Безопасность беспроводного соединения • WEP • WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) • МАС-фильтр • WPS (PBC/PIN) Дополнительные функции • Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence) Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм (+/-1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 15 дБм (+/-1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/c • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) HT20/HT40 15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14 14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15 Чувствительность приемника • 802.11b (типичная при PER = 8% при комнатной температуре 25 °C) -95 дБм при 1 Мбит/с -93 дБм при 2 Мбит/с -90 дБм при 5,5 Мбит/с -87 дБм при 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C) -91 дБм при 6 Мбит/с -90 дБм при 9 Мбит/с -88 дБм при 12 Мбит/с -86 дБм при 18 Мбит/с -83 дБм при 24 Мбит/с -80 дБм при 36 Мбит/с -75 дБм при 48 Мбит/с -74 дБм при 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C) HT20 -90 дБм при MCS0/8 -87 дБм при MCS1/9 -85 дБм при MCS2/10 -82 дБм при MCS3/11 -79 дБм при MCS4/12 -74 дБм при MCS5/13 -72 дБм при MCS6/14 -70 дБм при MCS7/15 HT40 -87 дБм при MCS0/8 -84 дБм при MCS1/9 -81 дБм при MCS2/10 -78 дБм при MCS3/11 -75 дБм при MCS4/12 -70 дБм при MCS5/13 -69 дБм при MCS6/14 -67 дБм при MCS7/15 Схемы модуляции • 802.11b: DQPSK, DBPSK и CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM Физические параметры Размеры (Д x Ш x В) • 174 x 129 x 33 мм Вес • 215 г Условия эксплуатации Питание • Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А Температура • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 65 °C Влажность • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)