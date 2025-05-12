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Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR820N белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR820N белый

3 Отзывы
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Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR820N белый - фото 1
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR820N белый - фото 2
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR820N белый - фото 3
Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR820N белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR820N белый - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR820N белый - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR820N белый - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR820N белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257333
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
350

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR820N белый

Маршрутизатор TP-LINK TL-WR820N с поддержкой передачи данных на скорости 300 МБит в сек. по частоте 2,4 ГГц является оптимальным решением для домашнего использования. Точка доступа в настольном корпусе белого цвета поддерживает протоколы безопасности Wi-Fi-соединения WEP, WPA-PSK, WPA2 и оснащается парой наружных антенн для реализации стабильности подключения пользовательских устройств и обеспечения достаточной зоны покрытия. Коэффициент усиления сигнала у этих антенн равняется 5 dbi. За счет 2 портов LAN со скоростью передачи данных до 100 МБит/сек маршрутизатор TP-LINK TL-WR820N обеспечивает подключение к Интернету по кабельному каналу до 2 ПК или других стационарных устройств. Модель допускает установку межсетевого экрана для защиты локальной сети от внешних угроз, поддерживает фильтрацию трафика по IP-адресу или по TCP/UDP. Web-интерфейс применяется для выполнения настройки рабочей конфигурации роутера.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR820N белый

Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Антон П.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал два с интервалом около года, в два разных помещения. Оба работают
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо.Компактный
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Руслан М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, подключил как усилитель сигнала в гараже .



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Описание
Маршрутизатор TP-LINK TL-WR820N с поддержкой передачи данных на скорости 300 МБит в сек. по частоте 2,4 ГГц является оптимальным решением для домашнего использования. Точка доступа в настольном корпусе белого цвета поддерживает протоколы безопасности Wi-Fi-соединения WEP, WPA-PSK, WPA2 и оснащается парой наружных антенн для реализации стабильности подключения пользовательских устройств и обеспечения достаточной зоны покрытия. Коэффициент усиления сигнала у этих антенн равняется 5 dbi. За счет 2 портов LAN со скоростью передачи данных до 100 МБит/сек маршрутизатор TP-LINK TL-WR820N обеспечивает подключение к Интернету по кабельному каналу до 2 ПК или других стационарных устройств. Модель допускает установку межсетевого экрана для защиты локальной сети от внешних угроз, поддерживает фильтрацию трафика по IP-адресу или по TCP/UDP. Web-интерфейс применяется для выполнения настройки рабочей конфигурации роутера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Антон П.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал два с интервалом около года, в два разных помещения. Оба работают
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Ольга Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо.Компактный
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Руслан М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, подключил как усилитель сигнала в гараже .


Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR820N белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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