Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR820N белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR820N белый
Маршрутизатор TP-LINK TL-WR820N с поддержкой передачи данных на скорости 300 МБит в сек. по частоте 2,4 ГГц является оптимальным решением для домашнего использования. Точка доступа в настольном корпусе белого цвета поддерживает протоколы безопасности Wi-Fi-соединения WEP, WPA-PSK, WPA2 и оснащается парой наружных антенн для реализации стабильности подключения пользовательских устройств и обеспечения достаточной зоны покрытия. Коэффициент усиления сигнала у этих антенн равняется 5 dbi. За счет 2 портов LAN со скоростью передачи данных до 100 МБит/сек маршрутизатор TP-LINK TL-WR820N обеспечивает подключение к Интернету по кабельному каналу до 2 ПК или других стационарных устройств. Модель допускает установку межсетевого экрана для защиты локальной сети от внешних угроз, поддерживает фильтрацию трафика по IP-адресу или по TCP/UDP. Web-интерфейс применяется для выполнения настройки рабочей конфигурации роутера.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Достоинства:
Комментарий:
Покупал два с интервалом около года, в два разных помещения. Оба работают
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо.Компактный
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, подключил как усилитель сигнала в гараже .
Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link TL-WR820N белый
Достоинства:
Комментарий:
Покупал два с интервалом около года, в два разных помещения. Оба работают
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо.Компактный
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, подключил как усилитель сигнала в гараже .