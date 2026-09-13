Wi-Fi роутер Tenda TX3000 Pro
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Tenda TX3000 Pro
Wi-Fi роутер Tenda TX3000 Pro — это двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6, разработанный для пользователей, стремящихся к высокой производительности. Оба его двухдиапазонных маршрутизатора поддерживают технологию Wi-Fi 6 (802.11ax), а скорость передачи данных достигает 2976 Мбит/с (5 ГГц: 2402 Мбит/с, 2,4 ГГц: 574 Мбит/с). TX3000 Pro оснащён двухъядерным процессором с тактовой частотой 1,3 ГГц, изготовленным по 12-нм техпроцессу, для обеспечения стабильной и бесперебойной работы сети; поддерживает Wi-Fi+, что позволяет легко решить проблему стабильного покрытия Wi-Fi в очень больших домах; оснащён пятью мощными встроенными модулями FEM (модулями FEM), которые обеспечивают более эффективное проникновение через стены и передачу данных на большие расстояния; он использует технологию OFDMA+MU-MIMO, что позволяет большему количеству устройств одновременно подключаться к Интернету, значительно повышая эффективность передачи данных и сокращая задержки.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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