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Wi-Fi роутер Tenda TX3000 Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Tenda TX3000 Pro

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Wi-Fi роутер Tenda TX3000 Pro - фото 1
Wi-Fi роутер Tenda TX3000 Pro - фото 2
Wi-Fi роутер Tenda TX3000 Pro - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Tenda TX3000 Pro - фото 1
  • Wi-Fi роутер Tenda TX3000 Pro - фото 2
  • Wi-Fi роутер Tenda TX3000 Pro - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723540
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA2, WPA3, WPS
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
272x44x163
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х31х7
Вес, г.
500

Описание товара Wi-Fi роутер Tenda TX3000 Pro

Wi-Fi роутер Tenda TX3000 Pro — это двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6, разработанный для пользователей, стремящихся к высокой производительности. Оба его двухдиапазонных маршрутизатора поддерживают технологию Wi-Fi 6 (802.11ax), а скорость передачи данных достигает 2976 Мбит/с (5 ГГц: 2402 Мбит/с, 2,4 ГГц: 574 Мбит/с). TX3000 Pro оснащён двухъядерным процессором с тактовой частотой 1,3 ГГц, изготовленным по 12-нм техпроцессу, для обеспечения стабильной и бесперебойной работы сети; поддерживает Wi-Fi+, что позволяет легко решить проблему стабильного покрытия Wi-Fi в очень больших домах; оснащён пятью мощными встроенными модулями FEM (модулями FEM), которые обеспечивают более эффективное проникновение через стены и передачу данных на большие расстояния; он использует технологию OFDMA+MU-MIMO, что позволяет большему количеству устройств одновременно подключаться к Интернету, значительно повышая эффективность передачи данных и сокращая задержки.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Tenda TX3000 Pro




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA2-PSK, WPA2, WPA3, WPS
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
272x44x163
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Tenda TX3000 Pro — это двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6, разработанный для пользователей, стремящихся к высокой производительности. Оба его двухдиапазонных маршрутизатора поддерживают технологию Wi-Fi 6 (802.11ax), а скорость передачи данных достигает 2976 Мбит/с (5 ГГц: 2402 Мбит/с, 2,4 ГГц: 574 Мбит/с). TX3000 Pro оснащён двухъядерным процессором с тактовой частотой 1,3 ГГц, изготовленным по 12-нм техпроцессу, для обеспечения стабильной и бесперебойной работы сети; поддерживает Wi-Fi+, что позволяет легко решить проблему стабильного покрытия Wi-Fi в очень больших домах; оснащён пятью мощными встроенными модулями FEM (модулями FEM), которые обеспечивают более эффективное проникновение через стены и передачу данных на большие расстояния; он использует технологию OFDMA+MU-MIMO, что позволяет большему количеству устройств одновременно подключаться к Интернету, значительно повышая эффективность передачи данных и сокращая задержки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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