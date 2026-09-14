Wi-Fi роутер Cudy WR3000E
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Cudy WR3000E
? Данный роутер стандарта Wi-Fi 6 обладает пятью гигабитными портами, а также позволяет одновременно подключить к сети множество устройств с минимальной задержкой. ? Поддержка стандарта Wi-Fi 6 позволяет использовать в данном роутере модуляцию 1024-QAM и каналы шириной 160 МГц, что обеспечивает 2,5-кратный прирост скорости по сравнению с роутерами стандарта Wi?Fi 5, работающими по схеме 2 ? 2. ? Антенны с высоким коэффициентом усиления и поддержка технологии Beamforming позволяют сохранять высокое качество подключения даже для клиентских устройств, находящихся далеко от роутера. ? Возможность автоматического создания единой бесшовной сети избавит от необходимости постоянного переключения между несколькими разными сетями при перемещении.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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