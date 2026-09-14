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Wi-Fi роутер Cudy WR3000E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Cudy WR3000E

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Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 1
Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 2
Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 3
Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 4
Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 5
Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 6
Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 7
Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 8
Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 9
Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 10
Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 11
Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 12
Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 1
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 2
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 3
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 4
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 5
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 6
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 7
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 8
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 9
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 10
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 11
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 12
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000E - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737725
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN, WOL
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Габариты, мм
183.3x109x38мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х6
Вес, г.
850

Описание товара Wi-Fi роутер Cudy WR3000E

? Данный роутер стандарта Wi-Fi 6 обладает пятью гигабитными портами, а также позволяет одновременно подключить к сети множество устройств с минимальной задержкой. ? Поддержка стандарта Wi-Fi 6 позволяет использовать в данном роутере модуляцию 1024-QAM и каналы шириной 160 МГц, что обеспечивает 2,5-кратный прирост скорости по сравнению с роутерами стандарта Wi?Fi 5, работающими по схеме 2 ? 2. ? Антенны с высоким коэффициентом усиления и поддержка технологии Beamforming позволяют сохранять высокое качество подключения даже для клиентских устройств, находящихся далеко от роутера. ? Возможность автоматического создания единой бесшовной сети избавит от необходимости постоянного переключения между несколькими разными сетями при перемещении.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Cudy WR3000E




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN, WOL
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Габариты, мм
183.3x109x38мм
Страна производитель
Китай
Описание
? Данный роутер стандарта Wi-Fi 6 обладает пятью гигабитными портами, а также позволяет одновременно подключить к сети множество устройств с минимальной задержкой. ? Поддержка стандарта Wi-Fi 6 позволяет использовать в данном роутере модуляцию 1024-QAM и каналы шириной 160 МГц, что обеспечивает 2,5-кратный прирост скорости по сравнению с роутерами стандарта Wi?Fi 5, работающими по схеме 2 ? 2. ? Антенны с высоким коэффициентом усиления и поддержка технологии Beamforming позволяют сохранять высокое качество подключения даже для клиентских устройств, находящихся далеко от роутера. ? Возможность автоматического создания единой бесшовной сети избавит от необходимости постоянного переключения между несколькими разными сетями при перемещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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