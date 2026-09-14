Wi-Fi роутер Netis NR105GPE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц, 6 ГГц
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737754
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
маршрутизатор, документация, упаковка
Габариты, мм
139x119x26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х5
Вес, г.
900
Описание товара Wi-Fi роутер Netis NR105GPE
Маршрутизатор Netis NR105GPE оснащён четырьмя портами 10/100/1000BASE-TX. Устройство имеет 128 МБ оперативной памяти и 16 МБ флеш-памяти, что поддерживает работу в режиме маршрутизатора.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Частота связи Wi-Fi
5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Комплектация
маршрутизатор, документация, упаковка
Габариты, мм
139x119x26
Развернуть
Страна производитель
Китай
Маршрутизатор Netis NR105GPE оснащён четырьмя портами 10/100/1000BASE-TX. Устройство имеет 128 МБ оперативной памяти и 16 МБ флеш-памяти, что поддерживает работу в режиме маршрутизатора.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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