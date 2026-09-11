Wi-Fi роутер Tenda 4G03
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505127
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
web-интерфейс/мобильные устройства
Поддержка MESH
нет
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х3
Вес, кг.
3
Описание товара Wi-Fi роутер Tenda 4G03
Беспроводной маршрутизатор Tenda 4G03 со встроенным LTE модулем объединяет две технологии: LTE CAT4 и Ethernet. Подобная интеграция расширяет возможности применения маршрутизатора, обеспечивая стабильный Интернет как при подключении с использованием сотового сигнала, так и при подключении по высокоскоростному проводному каналу.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA2
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Управление
web-интерфейс/мобильные устройства
Поддержка MESH
нет
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Беспроводной маршрутизатор Tenda 4G03 со встроенным LTE модулем объединяет две технологии: LTE CAT4 и Ethernet. Подобная интеграция расширяет возможности применения маршрутизатора, обеспечивая стабильный Интернет как при подключении с использованием сотового сигнала, так и при подключении по высокоскоростному проводному каналу.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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