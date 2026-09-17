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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack)

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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack) - фото 6
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack) - фото 8
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack) - фото 9
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
2
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack) - фото 1
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack) - фото 2
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack) - фото 3
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack) - фото 4
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack) - фото 5
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack) - фото 6
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack) - фото 7
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack) - фото 8
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack) - фото 9
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack) - фото 10
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack) - фото 11
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 560 руб. 
Начислим 297 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741270
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack)
18 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
TP?Link Deco, облачное управление
Сетевые протоколы и функции
OFDMA, MU?MIMO, Beamforming, BSS Coloring
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
2 юнита Deco BE25, блоки питания, кабель Ethernet, документация
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
110 ? 110 ? 114 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х16
Вес, кг.
1.9

Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack)

MESH-комплект TP-Link Deco BE25 способен подключать беспроводные и проводные магистрали к каждому устройству одновременно. Проводные соединения со скоростью 2,5 Гбит/с – 2 порта по 2,5 Гбит/с обеспечивают максимальную гибкость и повышенную пропускную способность. Подходит для ресурсоёмких задач, таких как облачный гейминг, развлечения в виртуальной реальности и потоковая передача видео в разрешении 8K. Deco Mesh формирует единую сеть с единым именем. Благодаря встроенной технологии AI-Roaming, она создаёт идеальное решение Wi-Fi с передовыми алгоритмами и самообучением. Deco BE25 совместим с любой другой моделью Deco для создания Mesh-сети. Расширяйте зону покрытия Mesh-Wi-Fi в любое время, добавляя новые устройства Deco.



Теги товара: Mesh роутеры

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
TP?Link Deco, облачное управление
Сетевые протоколы и функции
OFDMA, MU?MIMO, Beamforming, BSS Coloring
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
2 юнита Deco BE25, блоки питания, кабель Ethernet, документация
Количество юнитов в комплекте
2
Габариты, мм
110 ? 110 ? 114 мм
Страна производитель
Китай
Описание
MESH-комплект TP-Link Deco BE25 способен подключать беспроводные и проводные магистрали к каждому устройству одновременно. Проводные соединения со скоростью 2,5 Гбит/с – 2 порта по 2,5 Гбит/с обеспечивают максимальную гибкость и повышенную пропускную способность. Подходит для ресурсоёмких задач, таких как облачный гейминг, развлечения в виртуальной реальности и потоковая передача видео в разрешении 8K. Deco Mesh формирует единую сеть с единым именем. Благодаря встроенной технологии AI-Roaming, она создаёт идеальное решение Wi-Fi с передовыми алгоритмами и самообучением. Deco BE25 совместим с любой другой моделью Deco для создания Mesh-сети. Расширяйте зону покрытия Mesh-Wi-Fi в любое время, добавляя новые устройства Deco.


Теги товара: Mesh роутеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(2-pack) - по цене 18560 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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