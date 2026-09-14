Описание товара Wi-Fi роутер ASUS 90IG08W0-MO9A0V

ASUS RT-BE86U - Transcend WiFi 7, за гранью производительности Доминируйте в своей сети с максимальной производительностью для тех, кто требует абсолютно лучшего, сегодня и завтра. ASUS RT-BE86U, преемник устаревшего RT-AX86U, работающий на базе WiFi следующего уровня 7, обеспечивает молниеносную скорость в двух диапазонах 6800 Мбит/с для вашей подключенной жизни. RT-BE86U может похвастаться чудовищной комбинированной сетевой емкостью 20G, открывая передовую сеть 10G с портом 10G WAN/LAN и до четырех портов 2.5G LAN. Новый ASUSWRT 5.0 обеспечивает беспроблемную работу в сети от начала до конца и круглосуточно. За пределами быстрого WiFi 7 RT-BE86U может похвастаться двухдиапазонной технологией WiFi 7, достигающей молниеносной скорости 6800 Мбит/с, гарантируя бесперебойную потоковую передачу, игры и ресурсоемкие задачи. Независимо от того, смотрите ли вы любимые шоу или сотрудничаете на виртуальной встрече, этот маршрутизатор справится с задачей. Откройте для себя сеть 10G следующего поколения RT-BE86U поставляется с портом 10G и четырьмя портами 2.5G, которые в совокупности обеспечивают максимальную емкость WAN и LAN 20G. Расширенные конфигурации сети упрощаются с помощью Multi-WAN с автоматическим обнаружением, удобным резервным копированием Mobile Tethering через USB и мощными элементами управления VLAN. Устаревшая производительность, улучшенная RT-BE86U создан на основе RT-AX86U с технологией WiFi 7, обеспечивающей превосходную производительность сети и исключительную надежность. Внешние антенны, оснащенные мощными фронтальными модулями, устраняют мертвые зоны WiFi, обеспечивая при этом постоянное покрытие во всех направлениях. 7-потоковая конструкция повышает пропускную способность и расширяет покрытие, а съемные антенны позволяют вам физически изменять их положение для лучшего соответствия вашим конкретным потребностям, включая преодоление препятствий, таких как стены или другие помехи. WiFi 7 в основе AiMesh RT-BE86U использует возможности WiFi 7 MLO в технологии AiMesh следующего поколения, обеспечивая более широкое покрытие, более стабильную и безопасную сеть и многофункциональный сетевой интерфейс - и все это под одним сетевым именем для всего вашего умного дома. Тройной уровень защиты ASUS Network Security использует трехуровневую защиту и облачную базу данных коммерческого уровня на базе Trend Micro, защищая вашу сеть от начала до конца и 24/7. Эта мощная и передовая система безопасности обеспечивает беспроблемную работу сети в условиях постоянно меняющихся киберугроз. Мощное управление сетью через SSID и VLAN ASUS Guest Network Pro оптимизирует процесс создания или подключения к выделенным SSID или VLAN с помощью расширенных функций, таких как простая настройка устройств IoT и мгновенное VPN-подключение. Оставайтесь защищенными в любом месте и в любое врем я Безопасный просмотр, конфиденциальность данных, удаленный доступ - обширные возможности ASUS VPN справятся со всем этим. Поддержка универсальных протоколов VPN, включая передовой WireGguard для молниеносной скорости и оптимальной производительности. Улучшите свой игровой процесс RT-BE86U создан для обеспечения наилучшей производительности для геймеров и оснащен функциями и инструментами, которые помогут вам выиграть любую битву, даже в переполненных средах с несколькими устройствами.