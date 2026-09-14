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Wi-Fi роутер ASUS 90IG08W0-MO9A0V купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер ASUS 90IG08W0-MO9A0V

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Wi-Fi роутер ASUS 90IG08W0-MO9A0V - фото 1
Wi-Fi роутер ASUS 90IG08W0-MO9A0V - фото 2
Wi-Fi роутер ASUS 90IG08W0-MO9A0V - фото 3
Wi-Fi роутер ASUS 90IG08W0-MO9A0V - фото 4
Wi-Fi роутер ASUS 90IG08W0-MO9A0V - фото 5
Wi-Fi роутер ASUS 90IG08W0-MO9A0V - фото 6
Wi-Fi роутер ASUS 90IG08W0-MO9A0V - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG08W0-MO9A0V - фото 1
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG08W0-MO9A0V - фото 2
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG08W0-MO9A0V - фото 3
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG08W0-MO9A0V - фото 4
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG08W0-MO9A0V - фото 5
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG08W0-MO9A0V - фото 6
  • Wi-Fi роутер ASUS 90IG08W0-MO9A0V - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737823
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Сетевые протоколы и функции
IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5); IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6); IEEE 802.11be (Wi-Fi 7); IEEE 802.11n (Wi-Fi 4)
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
роутер, RJ45-кабель, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
211x154x219
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х22х13
Вес, кг.
1.9

Описание товара Wi-Fi роутер ASUS 90IG08W0-MO9A0V

ASUS RT-BE86U - Transcend WiFi 7, за гранью производительности Доминируйте в своей сети с максимальной производительностью для тех, кто требует абсолютно лучшего, сегодня и завтра. ASUS RT-BE86U, преемник устаревшего RT-AX86U, работающий на базе WiFi следующего уровня 7, обеспечивает молниеносную скорость в двух диапазонах 6800 Мбит/с для вашей подключенной жизни. RT-BE86U может похвастаться чудовищной комбинированной сетевой емкостью 20G, открывая передовую сеть 10G с портом 10G WAN/LAN и до четырех портов 2.5G LAN. Новый ASUSWRT 5.0 обеспечивает беспроблемную работу в сети от начала до конца и круглосуточно. За пределами быстрого WiFi 7 RT-BE86U может похвастаться двухдиапазонной технологией WiFi 7, достигающей молниеносной скорости 6800 Мбит/с, гарантируя бесперебойную потоковую передачу, игры и ресурсоемкие задачи. Независимо от того, смотрите ли вы любимые шоу или сотрудничаете на виртуальной встрече, этот маршрутизатор справится с задачей. Откройте для себя сеть 10G следующего поколения RT-BE86U поставляется с портом 10G и четырьмя портами 2.5G, которые в совокупности обеспечивают максимальную емкость WAN и LAN 20G. Расширенные конфигурации сети упрощаются с помощью Multi-WAN с автоматическим обнаружением, удобным резервным копированием Mobile Tethering через USB и мощными элементами управления VLAN. Устаревшая производительность, улучшенная RT-BE86U создан на основе RT-AX86U с технологией WiFi 7, обеспечивающей превосходную производительность сети и исключительную надежность. Внешние антенны, оснащенные мощными фронтальными модулями, устраняют мертвые зоны WiFi, обеспечивая при этом постоянное покрытие во всех направлениях. 7-потоковая конструкция повышает пропускную способность и расширяет покрытие, а съемные антенны позволяют вам физически изменять их положение для лучшего соответствия вашим конкретным потребностям, включая преодоление препятствий, таких как стены или другие помехи. WiFi 7 в основе AiMesh RT-BE86U использует возможности WiFi 7 MLO в технологии AiMesh следующего поколения, обеспечивая более широкое покрытие, более стабильную и безопасную сеть и многофункциональный сетевой интерфейс - и все это под одним сетевым именем для всего вашего умного дома. Тройной уровень защиты ASUS Network Security использует трехуровневую защиту и облачную базу данных коммерческого уровня на базе Trend Micro, защищая вашу сеть от начала до конца и 24/7. Эта мощная и передовая система безопасности обеспечивает беспроблемную работу сети в условиях постоянно меняющихся киберугроз. Мощное управление сетью через SSID и VLAN ASUS Guest Network Pro оптимизирует процесс создания или подключения к выделенным SSID или VLAN с помощью расширенных функций, таких как простая настройка устройств IoT и мгновенное VPN-подключение. Оставайтесь защищенными в любом месте и в любое врем я Безопасный просмотр, конфиденциальность данных, удаленный доступ - обширные возможности ASUS VPN справятся со всем этим. Поддержка универсальных протоколов VPN, включая передовой WireGguard для молниеносной скорости и оптимальной производительности. Улучшите свой игровой процесс RT-BE86U создан для обеспечения наилучшей производительности для геймеров и оснащен функциями и инструментами, которые помогут вам выиграть любую битву, даже в переполненных средах с несколькими устройствами.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер ASUS 90IG08W0-MO9A0V




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
черный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Сетевые протоколы и функции
IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5); IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6); IEEE 802.11be (Wi-Fi 7); IEEE 802.11n (Wi-Fi 4)
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
роутер, RJ45-кабель, документация, упаковка
Развернуть
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
211x154x219
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS RT-BE86U - Transcend WiFi 7, за гранью производительности Доминируйте в своей сети с максимальной производительностью для тех, кто требует абсолютно лучшего, сегодня и завтра. ASUS RT-BE86U, преемник устаревшего RT-AX86U, работающий на базе WiFi следующего уровня 7, обеспечивает молниеносную скорость в двух диапазонах 6800 Мбит/с для вашей подключенной жизни. RT-BE86U может похвастаться чудовищной комбинированной сетевой емкостью 20G, открывая передовую сеть 10G с портом 10G WAN/LAN и до четырех портов 2.5G LAN. Новый ASUSWRT 5.0 обеспечивает беспроблемную работу в сети от начала до конца и круглосуточно. За пределами быстрого WiFi 7 RT-BE86U может похвастаться двухдиапазонной технологией WiFi 7, достигающей молниеносной скорости 6800 Мбит/с, гарантируя бесперебойную потоковую передачу, игры и ресурсоемкие задачи. Независимо от того, смотрите ли вы любимые шоу или сотрудничаете на виртуальной встрече, этот маршрутизатор справится с задачей. Откройте для себя сеть 10G следующего поколения RT-BE86U поставляется с портом 10G и четырьмя портами 2.5G, которые в совокупности обеспечивают максимальную емкость WAN и LAN 20G. Расширенные конфигурации сети упрощаются с помощью Multi-WAN с автоматическим обнаружением, удобным резервным копированием Mobile Tethering через USB и мощными элементами управления VLAN. Устаревшая производительность, улучшенная RT-BE86U создан на основе RT-AX86U с технологией WiFi 7, обеспечивающей превосходную производительность сети и исключительную надежность. Внешние антенны, оснащенные мощными фронтальными модулями, устраняют мертвые зоны WiFi, обеспечивая при этом постоянное покрытие во всех направлениях. 7-потоковая конструкция повышает пропускную способность и расширяет покрытие, а съемные антенны позволяют вам физически изменять их положение для лучшего соответствия вашим конкретным потребностям, включая преодоление препятствий, таких как стены или другие помехи. WiFi 7 в основе AiMesh RT-BE86U использует возможности WiFi 7 MLO в технологии AiMesh следующего поколения, обеспечивая более широкое покрытие, более стабильную и безопасную сеть и многофункциональный сетевой интерфейс - и все это под одним сетевым именем для всего вашего умного дома. Тройной уровень защиты ASUS Network Security использует трехуровневую защиту и облачную базу данных коммерческого уровня на базе Trend Micro, защищая вашу сеть от начала до конца и 24/7. Эта мощная и передовая система безопасности обеспечивает беспроблемную работу сети в условиях постоянно меняющихся киберугроз. Мощное управление сетью через SSID и VLAN ASUS Guest Network Pro оптимизирует процесс создания или подключения к выделенным SSID или VLAN с помощью расширенных функций, таких как простая настройка устройств IoT и мгновенное VPN-подключение. Оставайтесь защищенными в любом месте и в любое врем я Безопасный просмотр, конфиденциальность данных, удаленный доступ - обширные возможности ASUS VPN справятся со всем этим. Поддержка универсальных протоколов VPN, включая передовой WireGguard для молниеносной скорости и оптимальной производительности. Улучшите свой игровой процесс RT-BE86U создан для обеспечения наилучшей производительности для геймеров и оснащен функциями и инструментами, которые помогут вам выиграть любую битву, даже в переполненных средах с несколькими устройствами.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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Отзывы


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