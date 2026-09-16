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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550

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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 1
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 2
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 3
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 4
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 5
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 6
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 7
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 8
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 9
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 10
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 11
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 12
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 13
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 14
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 2
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 3
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 4
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 5
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 6
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 7
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 8
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 9
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 10
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 11
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 12
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 13
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 14
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 910 руб. 
Начислим 319 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723632
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550
19 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE9300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
- Роутер- Адаптер питания- Кабель Ethernet RJ45- Краткое руководство по установке
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
76x231.7x203
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.5

Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550

Маршрутизатор, TP-Link, Archer BE550, 802.11be, BE9300, WAN 2,5 Гбит/с, 4 порта LAN 2,5 Гбит/с



Теги товара: Mesh роутеры, TP-Link Archer

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE9300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
574 Мбит/с
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
- Роутер- Адаптер питания- Кабель Ethernet RJ45- Краткое руководство по установке
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
76x231.7x203
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор, TP-Link, Archer BE550, 802.11be, BE9300, WAN 2,5 Гбит/с, 4 порта LAN 2,5 Гбит/с


Теги товара: Mesh роутеры, TP-Link Archer
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Роутер Wi-Fi TP-Link Archer BE550 - стоимость товара 19910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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