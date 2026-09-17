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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(1-pack) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(1-pack)

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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(1-pack) - фото 1
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(1-pack) - фото 2
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(1-pack) - фото 3
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(1-pack) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
3
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(1-pack) - фото 1
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(1-pack) - фото 2
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(1-pack) - фото 3
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(1-pack) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741272
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Через приложение TP?Link Deco
Сетевые протоколы и функции
OFDMA, MU?MIMO, Beamforming, Multi?Link Operation (MLO), 320 MHz Channels, TP?Link HomeShield
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa, Google Assistant
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
105 ? 105 ? 169 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х12
Вес, кг.
2

Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(1-pack)

MESH-комплект TP-Link Deco BE65 Pro устраняет зоны со слабым сигналом благодаря более точному и мощному WiFi-сигналу по всему дому, создаваемому технологиями BSS Color и Beamforming, которые устраняют мертвые зоны WiFi. Благодаря нашей собственной разработке, Deco BE65 Pro способен одновременно подключаться к другим устройствам по беспроводному и проводному каналу обратной связи. Более того, с использованием технологии WiFi 7 MLO совокупная скорость агрегации проводного и беспроводного обратного канала значительно возрастает. Это существенно повышает общую пропускную способность и снижает задержку, обеспечивая более широкое покрытие, а также стабильное и надежное соединение. Два порта WAN/LAN 5 Гбит/с и один порт WAN/LAN 2,5 Гбит/с в полной мере используют скорость вашего широкополосного доступа.

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(1-pack)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Через приложение TP?Link Deco
Сетевые протоколы и функции
OFDMA, MU?MIMO, Beamforming, Multi?Link Operation (MLO), 320 MHz Channels, TP?Link HomeShield
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa, Google Assistant
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
105 ? 105 ? 169 мм
Страна производитель
Китай
Описание
MESH-комплект TP-Link Deco BE65 Pro устраняет зоны со слабым сигналом благодаря более точному и мощному WiFi-сигналу по всему дому, создаваемому технологиями BSS Color и Beamforming, которые устраняют мертвые зоны WiFi. Благодаря нашей собственной разработке, Deco BE65 Pro способен одновременно подключаться к другим устройствам по беспроводному и проводному каналу обратной связи. Более того, с использованием технологии WiFi 7 MLO совокупная скорость агрегации проводного и беспроводного обратного канала значительно возрастает. Это существенно повышает общую пропускную способность и снижает задержку, обеспечивая более широкое покрытие, а также стабильное и надежное соединение. Два порта WAN/LAN 5 Гбит/с и один порт WAN/LAN 2,5 Гбит/с в полной мере используют скорость вашего широкополосного доступа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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