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Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack)

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Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 1
Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 2
Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 3
Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 4
Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 5
Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 6
Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 7
Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 8
Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 9
Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 10
Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 11
Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 12
Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 13
Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 14
Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3, WPA3-PSK
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Количество юнитов в комплекте
3
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 1
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 2
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 3
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 4
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 5
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 6
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 7
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 8
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 9
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 10
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 11
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 12
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 13
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 14
  • Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627407
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3, WPA3-PSK
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Halo H80X (3 шт.)Кабель Ethernet RJ45Адаптер питания (3 шт.)Краткое руководство по настройке
Количество юнитов в комплекте
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1.59

Описание товара Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack)

Беспроводной маршрутизатор Mercusys - Halo H80X, 2.4/5 ГГц, 2402Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x RJ-45, 1 Гб/с, Mesh (3-pack), Белый, Halo H80X(3-pack)

Отзывы о товаре Wi-Fi система Mercusys Halo H80X(3-pack)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3, WPA3-PSK
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
Halo H80X (3 шт.)Кабель Ethernet RJ45Адаптер питания (3 шт.)Краткое руководство по настройке
Количество юнитов в комплекте
3
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной маршрутизатор Mercusys - Halo H80X, 2.4/5 ГГц, 2402Мб/с, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x RJ-45, 1 Гб/с, Mesh (3-pack), Белый, Halo H80X(3-pack)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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