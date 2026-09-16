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Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812)

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Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 1
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 2
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 3
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 4
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 5
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 6
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 7
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 8
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 9
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 10
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 11
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 12
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 13
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 14
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 15
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 16
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 17
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 18
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 19
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 20
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 21
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 22
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 23
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 24
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 25
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 26
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 5
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 6
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 7
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 8
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 9
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 10
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 11
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 12
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 13
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 14
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 15
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 16
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 17
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 18
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 19
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 20
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 21
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 22
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 23
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 24
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 25
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 26
  • Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 610 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722901
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812)
17 610 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE7200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, из внешней сети, мобильное приложение, Telnet
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN, агрегирование
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Wi-Fi роутер KEENETIC Netcraze Ultra, адаптер питания: 12 В 3 A; кабель Ethernet, инструкция по применению.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
217x159x45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х30
Вес, г.
5

Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812)

Маршрутизатор Netcraze Ultra (NC-1812): высокоскоростной интернет и стабильное соединение для вашего дома или офиса! Откройте для себя мир высокоскоростного интернета с маршрутизатором Netcraze Ultra (NC-1812)! Это современное устройство обеспечит вас и вашу семью или коллег быстрым и стабильным интернет-соединением. Мультигигабитный интернет-центр с Mesh Wi-Fi 7 BE7200, Smart-коммутатором 1?10G, 1?2.5G и 4?1G, многофункциональными портами USB 3.2 и 2.0.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Netcraze
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE7200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
2
Развернуть
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
10000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс, из внешней сети, мобильное приложение, Telnet
Сетевые протоколы и функции
QoS, UPnP, VLAN, агрегирование
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Wi-Fi роутер KEENETIC Netcraze Ultra, адаптер питания: 12 В 3 A; кабель Ethernet, инструкция по применению.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
217x159x45
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Netcraze Ultra (NC-1812): высокоскоростной интернет и стабильное соединение для вашего дома или офиса! Откройте для себя мир высокоскоростного интернета с маршрутизатором Netcraze Ultra (NC-1812)! Это современное устройство обеспечит вас и вашу семью или коллег быстрым и стабильным интернет-соединением. Мультигигабитный интернет-центр с Mesh Wi-Fi 7 BE7200, Smart-коммутатором 1?10G, 1?2.5G и 4?1G, многофункциональными портами USB 3.2 и 2.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Netcraze Ultra (NC-1812) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17610 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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