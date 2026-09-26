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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10(3-pack) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10(3-pack)

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Wi-Fi система TP-Link Deco X10(3-pack) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
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  • Wi-Fi система TP-Link Deco X10(3-pack) - фото 19
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  • Wi-Fi система TP-Link Deco X10(3-pack) - фото 26
  • Wi-Fi система TP-Link Deco X10(3-pack) - фото 27
  • Wi-Fi система TP-Link Deco X10(3-pack) - фото 28
  • Wi-Fi система TP-Link Deco X10(3-pack) - фото 29
  • Wi-Fi система TP-Link Deco X10(3-pack) - фото 30
  • Wi-Fi система TP-Link Deco X10(3-pack) - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
14 100 руб.  21 790 руб. 
Начислим 226 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644577
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10(3-pack)
14 100 руб. -35%
21 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х12
Вес, кг.
1.81

Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10(3-pack)

При помощи Mesh-системы TP-Link Deco X10 можно увеличить радиус действия беспроводной сети. Маршрутизаторы без дополнительных проблем соединяются друг с другом. Формируется общая сеть с максимальной зоной действия, а переключение пользователя между устройствами происходит автоматически. Использовать систему TP-Link Deco X10 можно в больших квартирах, в частных домах, в офисах. Она обеспечивает стабильное соединение, удается полностью избавиться от мертвых зон. Для настройки системы можно воспользоваться не только привычным онлайн-интерфейсом, но и приложением Deco для смартфонов. Оно несколько облегчает управление оборудованием, имеет интуитивный интерфейс. Маршрутизаторы вещают на частотах 2.4 и 5 ГГц. Обеспечивается высокая пропускная способность сети, можно полноценно пользоваться любыми онлайн-сервисами. Маршрутизаторы отличаются компактными размерами, а благодаря белому корпусу они прекрасно впишутся в интерьер.

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10(3-pack)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Страна производитель
Китай
Описание
При помощи Mesh-системы TP-Link Deco X10 можно увеличить радиус действия беспроводной сети. Маршрутизаторы без дополнительных проблем соединяются друг с другом. Формируется общая сеть с максимальной зоной действия, а переключение пользователя между устройствами происходит автоматически. Использовать систему TP-Link Deco X10 можно в больших квартирах, в частных домах, в офисах. Она обеспечивает стабильное соединение, удается полностью избавиться от мертвых зон. Для настройки системы можно воспользоваться не только привычным онлайн-интерфейсом, но и приложением Deco для смартфонов. Оно несколько облегчает управление оборудованием, имеет интуитивный интерфейс. Маршрутизаторы вещают на частотах 2.4 и 5 ГГц. Обеспечивается высокая пропускная способность сети, можно полноценно пользоваться любыми онлайн-сервисами. Маршрутизаторы отличаются компактными размерами, а благодаря белому корпусу они прекрасно впишутся в интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10(3-pack) - купить по цене 14100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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