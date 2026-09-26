Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10(3-pack)
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco X10(3-pack)
При помощи Mesh-системы TP-Link Deco X10 можно увеличить радиус действия беспроводной сети. Маршрутизаторы без дополнительных проблем соединяются друг с другом. Формируется общая сеть с максимальной зоной действия, а переключение пользователя между устройствами происходит автоматически. Использовать систему TP-Link Deco X10 можно в больших квартирах, в частных домах, в офисах. Она обеспечивает стабильное соединение, удается полностью избавиться от мертвых зон. Для настройки системы можно воспользоваться не только привычным онлайн-интерфейсом, но и приложением Deco для смартфонов. Оно несколько облегчает управление оборудованием, имеет интуитивный интерфейс. Маршрутизаторы вещают на частотах 2.4 и 5 ГГц. Обеспечивается высокая пропускная способность сети, можно полноценно пользоваться любыми онлайн-сервисами. Маршрутизаторы отличаются компактными размерами, а благодаря белому корпусу они прекрасно впишутся в интерьер.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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