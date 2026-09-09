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Маршрутизатор MikroTik PowerBox Pro (RB960PGS-PB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор MikroTik PowerBox Pro (RB960PGS-PB)

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Маршрутизатор MikroTik PowerBox Pro (RB960PGS-PB) - фото 1
Маршрутизатор MikroTik PowerBox Pro (RB960PGS-PB) - фото 2
Маршрутизатор MikroTik PowerBox Pro (RB960PGS-PB) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
  • Маршрутизатор MikroTik PowerBox Pro (RB960PGS-PB) - фото 1
  • Маршрутизатор MikroTik PowerBox Pro (RB960PGS-PB) - фото 2
  • Маршрутизатор MikroTik PowerBox Pro (RB960PGS-PB) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294444
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, Winbox, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор, режим моста
Габариты, мм
125x52x225
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х11
Вес, кг.
1

Описание товара Маршрутизатор MikroTik PowerBox Pro (RB960PGS-PB)

Маршрутизатор Mikrotik - PowerBox Pro, LAN - 4 x 1 Гб/с, WAN - 1 x 1 Гб/с RJ-45 + 1 x 1 Гб/с SFP, PoE, Белый, RB960PGS-PB



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik PowerBox Pro (RB960PGS-PB)




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, Winbox, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор, режим моста
Развернуть
Габариты, мм
125x52x225
Страна производитель
Китай
Описание
Маршрутизатор Mikrotik - PowerBox Pro, LAN - 4 x 1 Гб/с, WAN - 1 x 1 Гб/с RJ-45 + 1 x 1 Гб/с SFP, PoE, Белый, RB960PGS-PB


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
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Отзывы


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