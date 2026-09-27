Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack)
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi система
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1900 Мбит/с
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Количество юнитов в комплекте
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%11 250 руб. 23 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 627404
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1900
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1900 Мбит/с
Количество внутренних антенн
3
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа, репитер
Комплектация
3
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
162.3 х 90.7 х 90.7 мм
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1.97
Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco S7(3-pack)
TP-Link Deco S7(3-pack), AC1900 Домашняя Mesh Wi-Fi система, до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц + до 1300 Мбит/с на 5 ГГц, 3 встр.антенны, 3 гиг. порта (WAN/LAN)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi система
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1900
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1900 Мбит/с
Количество внутренних антенн
3
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
точка доступа, репитер
Комплектация
3
Количество юнитов в комплекте
3
Габариты, мм
162.3 х 90.7 х 90.7 мм
TP-Link Deco S7(3-pack), AC1900 Домашняя Mesh Wi-Fi система, до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц + до 1300 Мбит/с на 5 ГГц, 3 встр.антенны, 3 гиг. порта (WAN/LAN)
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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