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Wi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811)

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Wi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811) - фото 1
Wi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811) - фото 2
Wi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811) - фото 3
Wi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811) - фото 4
Wi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811) - фото 1
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811) - фото 2
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811) - фото 3
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811) - фото 4
  • Wi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 570 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737742
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811)
10 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
DDNS, DHCP, UDP, UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160x45x118
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х7
Вес, г.
800

Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811)

Netcraze Hopper NC-3811 использует энергоэффективную аппаратную платформу Mediatek Filogic 820 с 2-ядерным 1,3-ГГц ARM-процессором MT7981 и 512 Мбайт памяти DDR4, обеспечивающую актуальную Wi-Fi-формулу AX3000, гигабитную маршрутизацию любых способов подключения к Интернету, высокую скорость работы с внешними дисками или модемами через порт USB 3.0. Модель получила обновленный компактный корпус со скошенными гранями и многочисленными вентиляционными отверстиями, а также четыре внешние всенаправленные печатные антенны, реализующие уверенное покрытие для типовых квартир и одноэтажных частных домов.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
со смартфона
Сетевые протоколы и функции
DDNS, DHCP, UDP, UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
160x45x118
Страна производитель
Китай
Описание
Netcraze Hopper NC-3811 использует энергоэффективную аппаратную платформу Mediatek Filogic 820 с 2-ядерным 1,3-ГГц ARM-процессором MT7981 и 512 Мбайт памяти DDR4, обеспечивающую актуальную Wi-Fi-формулу AX3000, гигабитную маршрутизацию любых способов подключения к Интернету, высокую скорость работы с внешними дисками или модемами через порт USB 3.0. Модель получила обновленный компактный корпус со скошенными гранями и многочисленными вентиляционными отверстиями, а также четыре внешние всенаправленные печатные антенны, реализующие уверенное покрытие для типовых квартир и одноэтажных частных домов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811) - по цене 10570 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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