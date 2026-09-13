Wi-Fi роутер Netcraze Hopper 4G+ (NC-2312)
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723511
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
1
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
DDNS, UDP, DNS, UPnP, HTTP, DLNA, DHCP, FTP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной Keenetic Netcraze Hopper 4G+, 4G-антенны, адаптер питания: 12 В 2 A; кабель Ethernet, инструкция по применению.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
217x45x159мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х7
Вес, г.
600
Описание товара Wi-Fi роутер Netcraze Hopper 4G+ (NC-2312)
Роутер Netcraze Hopper 4G+ – высокоскоростной беспроводной маршрутизатор. Он позволяет подключать устройства к интернету через различные протоколы связи, такие как 3G и 4G. Он также поддерживает Wi-Fi 4,5, 6 и имеет множество дополнительных функций. Это защита от кибератак, родительский контроль и управление доступом. Максимальная скорость приема данных для модели составляет 300 Мбит/с. Роутер Netcraze Hopper 4G+ является отличным выбором для тех, кто ищет быстрый и надежный способ подключения к интернету в любом месте, где есть покрытие 3/4G и Wi-Fi.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
1
Развернуть
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
DDNS, UDP, DNS, UPnP, HTTP, DLNA, DHCP, FTP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной Keenetic Netcraze Hopper 4G+, 4G-антенны, адаптер питания: 12 В 2 A; кабель Ethernet, инструкция по применению.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
217x45x159мм
Страна производитель
Китай
Роутер Netcraze Hopper 4G+ – высокоскоростной беспроводной маршрутизатор. Он позволяет подключать устройства к интернету через различные протоколы связи, такие как 3G и 4G. Он также поддерживает Wi-Fi 4,5, 6 и имеет множество дополнительных функций. Это защита от кибератак, родительский контроль и управление доступом. Максимальная скорость приема данных для модели составляет 300 Мбит/с. Роутер Netcraze Hopper 4G+ является отличным выбором для тех, кто ищет быстрый и надежный способ подключения к интернету в любом месте, где есть покрытие 3/4G и Wi-Fi.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Wi-Fi роутер Netcraze Hopper 4G+ (NC-2312) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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