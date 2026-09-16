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Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack)

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Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack) - фото 1
Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack) - фото 2
Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack) - фото 3
Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack) - фото 4
Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack) - фото 1
  • Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack) - фото 2
  • Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack) - фото 3
  • Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack) - фото 4
  • Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 770 руб. 
Начислим 173 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736665
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack)
10 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка PoE
802.3at
Сетевые протоколы и функции
NAT
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Поддержка голосового помощника
Alexa, Google Assistant
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet, набор для крепления
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
110x215.5x121.3мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.52

Описание товара Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack)

MESH-комплект TP-Link Deco X50-Outdoor (1-Pack) со скоростью 2976 Мбит/с предназначен для организации сети Интернет с широкой зоной покрытия сигнала внутри и снаружи помещений. Устройство выполнено в корпусе, защищенном от неблагоприятных погодных явлений по стандарту IP65. Конструкция точки доступа предусматривает крепление на мачте или стене и установку на столе. К TP-Link Deco X50-Outdoor можно подключить свыше 150 устройств. Питание может подаваться от розетки и посредством стандарта PoE. Система HomeShield защищает сеть от вредоносных ресурсов и атак, выполняет приоритизацию пропускной способности, ведет мониторинг сети. С помощью функции родительского контроля можно ограничивать время проведения в Интернете для детей и блокировать доступ к нежелательным сайтам.

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
мобильное приложение
Поддержка PoE
802.3at
Сетевые протоколы и функции
NAT
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Поддержка голосового помощника
Alexa, Google Assistant
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet, набор для крепления
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
110x215.5x121.3мм
Страна производитель
Китай
Описание
MESH-комплект TP-Link Deco X50-Outdoor (1-Pack) со скоростью 2976 Мбит/с предназначен для организации сети Интернет с широкой зоной покрытия сигнала внутри и снаружи помещений. Устройство выполнено в корпусе, защищенном от неблагоприятных погодных явлений по стандарту IP65. Конструкция точки доступа предусматривает крепление на мачте или стене и установку на столе. К TP-Link Deco X50-Outdoor можно подключить свыше 150 устройств. Питание может подаваться от розетки и посредством стандарта PoE. Система HomeShield защищает сеть от вредоносных ресурсов и атак, выполняет приоритизацию пропускной способности, ведет мониторинг сети. С помощью функции родительского контроля можно ограничивать время проведения в Интернете для детей и блокировать доступ к нежелательным сайтам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack) - по цене 10770 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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