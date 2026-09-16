Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H25BE(2-pack)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3568 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 270 руб.
В наличии
Код товара: 741042
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3568 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
2 - Halo H25BE, 1- RJ45 Ethernet кабель, 2- Адаптера питания, Инструкция.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
128 ? 81,3 ? 83,7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х15
Вес, кг.
1
Описание товара Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H25BE(2-pack)
Wi-Fi роутер Mercusys с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 (802.11be) — современное решение для высокоскоростного беспроводного подключения. Двухдиапазонная работа на частотах 2,4 и 5 ГГц обеспечивает гибкость подключения, а класс Wi-Fi BE3600 и скорость до 3568 Мбит/с позволяют эффективно использовать возможности быстрой сети. Модель поддерживает режимы маршрутизатора и точки доступа, оснащена одним портом LAN и одним портом WAN. Скорость передачи по проводному подключению достигает 1000 Мбит/с. Для защиты соединения предусмотрены стандарты WPA3, WPA2 и WPA. Роутер выполнен в белом цвете и отличается конструкцией без внешних антенн.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3568 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
1
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
2 - Halo H25BE, 1- RJ45 Ethernet кабель, 2- Адаптера питания, Инструкция.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
128 ? 81,3 ? 83,7 мм
Страна производитель
Китай
Wi-Fi роутер Mercusys с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 (802.11be) — современное решение для высокоскоростного беспроводного подключения. Двухдиапазонная работа на частотах 2,4 и 5 ГГц обеспечивает гибкость подключения, а класс Wi-Fi BE3600 и скорость до 3568 Мбит/с позволяют эффективно использовать возможности быстрой сети. Модель поддерживает режимы маршрутизатора и точки доступа, оснащена одним портом LAN и одним портом WAN. Скорость передачи по проводному подключению достигает 1000 Мбит/с. Для защиты соединения предусмотрены стандарты WPA3, WPA2 и WPA. Роутер выполнен в белом цвете и отличается конструкцией без внешних антенн.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Гигабитные, Двухдиапазонные
Купить Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H25BE(2-pack) - по цене 16270 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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