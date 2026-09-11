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Wi-Fi роутер TP-Link Deco X50(2-Pack) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер TP-Link Deco X50(2-Pack)

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Wi-Fi роутер TP-Link Deco X50(2-Pack) - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Количество портов LAN
3
Количество юнитов в комплекте
2
  • Wi-Fi роутер TP-Link Deco X50(2-Pack) - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-Link Deco X50(2-Pack) - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-Link Deco X50(2-Pack) - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-Link Deco X50(2-Pack) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 660 руб. 
Начислим 219 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 540842
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi роутер TP-Link Deco X50(2-Pack)
13 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
2 Pack
Количество юнитов в комплекте
2
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
1.75

Описание товара Wi-Fi роутер TP-Link Deco X50(2-Pack)

Домашняя Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco X50 (2-Pack)Двухдиапазонный Wi-Fi AX3000 — Wi-Fi 6 с совокупной скоростью до 3 Гбит/сЧетыре потока, меньше задержек — 2402 Мбит/с (2?2/HE160) + 574 Мбит/с (2?2)Гигабитная скорость по кабелю — трёх гигабитных портов будет достаточно для подключения всех нужных проводных устройствУвеличенное бесшовное покрытие — бесшовный Wi-Fi с площадью покрытия до 420 м2Mesh под управлением искусственного интеллекта — приспосабливается к домашней сети и создаёт уникальный Wi?Fi для каждого домаTP-Link HomeShield — всесторонняя защита сети, в том числе родительский контроль и защита IoT-устройств в реальном времениПростая настройка — пошаговая настройка через через приложение Deco



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-Link Deco X50(2-Pack)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Комплектация
2 Pack
Количество юнитов в комплекте
2
Описание
Домашняя Mesh Wi-Fi система TP-Link Deco X50 (2-Pack)Двухдиапазонный Wi-Fi AX3000 — Wi-Fi 6 с совокупной скоростью до 3 Гбит/сЧетыре потока, меньше задержек — 2402 Мбит/с (2?2/HE160) + 574 Мбит/с (2?2)Гигабитная скорость по кабелю — трёх гигабитных портов будет достаточно для подключения всех нужных проводных устройствУвеличенное бесшовное покрытие — бесшовный Wi-Fi с площадью покрытия до 420 м2Mesh под управлением искусственного интеллекта — приспосабливается к домашней сети и создаёт уникальный Wi?Fi для каждого домаTP-Link HomeShield — всесторонняя защита сети, в том числе родительский контроль и защита IoT-устройств в реальном времениПростая настройка — пошаговая настройка через через приложение Deco


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер TP-Link Deco X50(2-Pack) - стоимость товара 13660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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