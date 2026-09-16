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Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U

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Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U - фото 1
Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U - фото 2
Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U - фото 3
Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U - фото 4
Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U - фото 5
Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
9
Количество портов WAN
4
Функции VPN
да
  • Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U - фото 1
  • Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U - фото 2
  • Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U - фото 3
  • Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U - фото 4
  • Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U - фото 5
  • Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 250 руб. 
Начислим 500 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736704
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U
31 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE7200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
9
Количество портов WAN
4
Количество SFP-портов
1
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной, сетевой кабель, блок питания, краткое руководство, гарантийный талон.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
300x188x60.5мм
Страна производитель
Вьетнам
Вес, кг.
2.8

Описание товара Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U

Двухдиапазонный маршрутизатор ASUS RT-BE88U WiFi 7 AiMesh с возможностью расширения производительности, 4K-QAM, MLO, два порта 10G, SFP+, четыре порта 2.5G, четыре порта 1G, пропускная способность 34G WAN/LAN, сетевая безопасность без подписки, VPN - Молниеносная технология WiFi 7 увеличивает пропускную способность до 7200 Мбит/с благодаря многоканальному режиму работы и 4096-QAM. - Увеличьте пропускную способность вашей проводной сети до 34G с помощью одного современного порта 10G SFP+ и одного стандартного порта 10G WAN/LAN. - Обеспечьте постоянный доступ к Интернету с помощью обнаружения WAN с помощью искусственного интеллекта, гибких параметров конфигурации WAN и удобного USB-порта, поддерживающего мобильную модемную связь 4G LTE и 5G. - Раскройте потенциал ресурсоемких сетевых приложений WiFi 7 и 10G с помощью мощного четырехъядерного 64-разрядного процессора 2,6 ГГц. - С легкостью создавайте до пяти SSID с помощью Guest Network Pro для легкой настройки и управления устройствами IoT, мгновенных VPN-подключений и удобного родительского контроля. - Оставайтесь в безопасности с помощью коммерческого решения AiProtection Pro на базе Trend Micro, сканирования безопасности одним нажатием, комплексной поддержки VPN и VPN-соединения между сайтами. - Обеспечьте бесперебойное подключение всех устройств с помощью многофункциональной домашней сети на базе AiMesh.

Отзывы о товаре Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE7200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
9
Развернуть
Количество портов WAN
4
Количество SFP-портов
1
Управление
Web-интерфейс, мобильное приложение
Поддержка MESH
да
Функции VPN
да
Комплектация
Роутер беспроводной, сетевой кабель, блок питания, краткое руководство, гарантийный талон.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
300x188x60.5мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Двухдиапазонный маршрутизатор ASUS RT-BE88U WiFi 7 AiMesh с возможностью расширения производительности, 4K-QAM, MLO, два порта 10G, SFP+, четыре порта 2.5G, четыре порта 1G, пропускная способность 34G WAN/LAN, сетевая безопасность без подписки, VPN - Молниеносная технология WiFi 7 увеличивает пропускную способность до 7200 Мбит/с благодаря многоканальному режиму работы и 4096-QAM. - Увеличьте пропускную способность вашей проводной сети до 34G с помощью одного современного порта 10G SFP+ и одного стандартного порта 10G WAN/LAN. - Обеспечьте постоянный доступ к Интернету с помощью обнаружения WAN с помощью искусственного интеллекта, гибких параметров конфигурации WAN и удобного USB-порта, поддерживающего мобильную модемную связь 4G LTE и 5G. - Раскройте потенциал ресурсоемких сетевых приложений WiFi 7 и 10G с помощью мощного четырехъядерного 64-разрядного процессора 2,6 ГГц. - С легкостью создавайте до пяти SSID с помощью Guest Network Pro для легкой настройки и управления устройствами IoT, мгновенных VPN-подключений и удобного родительского контроля. - Оставайтесь в безопасности с помощью коммерческого решения AiProtection Pro на базе Trend Micro, сканирования безопасности одним нажатием, комплексной поддержки VPN и VPN-соединения между сайтами. - Обеспечьте бесперебойное подключение всех устройств с помощью многофункциональной домашней сети на базе AiMesh.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U - по цене 31250 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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