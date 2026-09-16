Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U
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Характеристики
Описание товара Wi-FI роутер ASUS RT-BE88U
Двухдиапазонный маршрутизатор ASUS RT-BE88U WiFi 7 AiMesh с возможностью расширения производительности, 4K-QAM, MLO, два порта 10G, SFP+, четыре порта 2.5G, четыре порта 1G, пропускная способность 34G WAN/LAN, сетевая безопасность без подписки, VPN - Молниеносная технология WiFi 7 увеличивает пропускную способность до 7200 Мбит/с благодаря многоканальному режиму работы и 4096-QAM. - Увеличьте пропускную способность вашей проводной сети до 34G с помощью одного современного порта 10G SFP+ и одного стандартного порта 10G WAN/LAN. - Обеспечьте постоянный доступ к Интернету с помощью обнаружения WAN с помощью искусственного интеллекта, гибких параметров конфигурации WAN и удобного USB-порта, поддерживающего мобильную модемную связь 4G LTE и 5G. - Раскройте потенциал ресурсоемких сетевых приложений WiFi 7 и 10G с помощью мощного четырехъядерного 64-разрядного процессора 2,6 ГГц. - С легкостью создавайте до пяти SSID с помощью Guest Network Pro для легкой настройки и управления устройствами IoT, мгновенных VPN-подключений и удобного родительского контроля. - Оставайтесь в безопасности с помощью коммерческого решения AiProtection Pro на базе Trend Micro, сканирования безопасности одним нажатием, комплексной поддержки VPN и VPN-соединения между сайтами. - Обеспечьте бесперебойное подключение всех устройств с помощью многофункциональной домашней сети на базе AiMesh.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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