Top.Mail.Ru
Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4) - фото 1
Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4) - фото 2
Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4) - фото 3
Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4) - фото 4
Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4) - фото 5
Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Количество портов LAN
13
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4) - фото 1
  • Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4) - фото 2
  • Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4) - фото 3
  • Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4) - фото 4
  • Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4) - фото 5
  • Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 650 руб. 
Начислим 475 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407957
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4)
29 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Количество портов LAN
13
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
444 x 148 x 47 мм
Размеры в упаковке, м
1.23х0.47х0.06
Вес, кг.
4.5

Описание товара Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4)

Маршрутизатор Mikrotik - RouterBOARD 1100AHx4, LAN - 12 x 1 Гб/с, CLI, серый, RB1100AHx4



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
серый
Количество портов LAN
13
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Режимы работы
маршрутизатор
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
444 x 148 x 47 мм
Описание
Маршрутизатор Mikrotik - RouterBOARD 1100AHx4, LAN - 12 x 1 Гб/с, CLI, серый, RB1100AHx4


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100X4) - по цене 29650 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...