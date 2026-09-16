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Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H37BE(3-pack) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H37BE(3-pack)

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Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H37BE(3-pack) - фото 1
Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H37BE(3-pack) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H37BE(3-pack) - фото 1
  • Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H37BE(3-pack) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741038
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE6500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Через мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
DDNS, DHCP, UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
150 ? 94 ? 86 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х17
Вес, кг.
2

Описание товара Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H37BE(3-pack)

Wi-Fi роутер Mercusys — современное решение для стабильного сетевого подключения дома или в офисе. Поддержка стандарта Wi-Fi 7 (802.11be), двух диапазонов 2,4 и 5 ГГц и скорость передачи по проводному подключению до 2500 Мбит/с обеспечивают впечатляющий запас производительности для разных сетевых задач. Модель оснащена двумя LAN-портами и одним WAN-портом, работает в режиме маршрутизатора и поддерживает MESH. Защита WPA3, WPA2 и WPA помогает выбрать подходящий уровень безопасности сети. Белый корпус весом 2 кг гармонично впишется в современное пространство, а один роутер в комплекте удобен для быстрого начала работы.

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H37BE(3-pack)




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
нет
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE6500
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Развернуть
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Через мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
DDNS, DHCP, UPnP
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Роутер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
150 ? 94 ? 86 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Wi-Fi роутер Mercusys — современное решение для стабильного сетевого подключения дома или в офисе. Поддержка стандарта Wi-Fi 7 (802.11be), двух диапазонов 2,4 и 5 ГГц и скорость передачи по проводному подключению до 2500 Мбит/с обеспечивают впечатляющий запас производительности для разных сетевых задач. Модель оснащена двумя LAN-портами и одним WAN-портом, работает в режиме маршрутизатора и поддерживает MESH. Защита WPA3, WPA2 и WPA помогает выбрать подходящий уровень безопасности сети. Белый корпус весом 2 кг гармонично впишется в современное пространство, а один роутер в комплекте удобен для быстрого начала работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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