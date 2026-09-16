Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H37BE(3-pack)
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система Mercusys Halo H37BE(3-pack)
Wi-Fi роутер Mercusys — современное решение для стабильного сетевого подключения дома или в офисе. Поддержка стандарта Wi-Fi 7 (802.11be), двух диапазонов 2,4 и 5 ГГц и скорость передачи по проводному подключению до 2500 Мбит/с обеспечивают впечатляющий запас производительности для разных сетевых задач. Модель оснащена двумя LAN-портами и одним WAN-портом, работает в режиме маршрутизатора и поддерживает MESH. Защита WPA3, WPA2 и WPA помогает выбрать подходящий уровень безопасности сети. Белый корпус весом 2 кг гармонично впишется в современное пространство, а один роутер в комплекте удобен для быстрого начала работы.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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