Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM
Время обновить свои RB2011-установки. Продукты линейки L009 — L009UiGS-2HaxD-IN и L009UiGS-RM — превосходят скорость устройств серии RB2011 в 4 раза и имеют: современный процессор на базе архитектуры ARM с поддержкой контейнеризации, модифицированный корпус, позволяющий устанавливать до четырёх маршрутизаторов в одну стойку высотой 1U, больший объём оперативной памяти, PoE, а также SFP-порт с поддержкой 2,5 Гбит/с. Данная версия поставляется со аксессуарами для монтажа в стойку высотой 1U. Легендарная линейка продуктов RB2011 уже больше десяти лет обеспечивает доступные, гибкие и стабильные соединения. Фактически, это были самые первые маршрутизаторы с SFP-портом. Наконец, пришло время модернизации. Но не бойтесь: производитель сохранил и усовершенствовал все основные компоненты и функции всеми любимого RB2011UiAS-RM. Даже остались красная цветовая гамма и привлекательная цена! Особенности Инновационный корпус, действующий как массивный радиатор Современный двухъядерный процессор на базе архитектуры ARM 4-кратное увеличение скорости по сравнению с устройствами линейки RB2011 Восемь гигабитных портов Ethernet Порт SFP (1,25 Гбит/с) с поддержкой скорости 2,5 Гбит/с Порт USB 3.0 Последовательный консольный порт Объём оперативной памяти: 512 МБ PoE-In и PoE-Out Поддержка контейнеризации В комплекте стоечный крепёж Rackmount kit K-79 для установки четырёх маршрутизаторов L009UiGS-RM в одну стойку высотой 1U
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 590 руб.2898 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911)
-
В наличииЦена 11 827 руб.2957 руб. в СплитWi-Fi система TP-Link Deco M5(1-pack)
-
В наличииЦена 12 330 руб.3083 руб. в СплитWi-Fi роутер MikroTik hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT
-
В наличииЦена 12 610 руб. 17 250 руб.3153 руб. в СплитWi-Fi система TP-Link Deco M5 (DECO M5(2-PACK)) белый
-
В наличииЦена 12 760 руб. 19 680 руб.3190 руб. в СплитWi-Fi система TP-Link DECO X20(2-PACK) белый
-
В наличииЦена 13 340 руб.3335 руб. в СплитРоутер Wi-Fi TP-Link Archer BE450
-
В наличииЦена 13 460 руб.3365 руб. в СплитМаршрутизатор TP-LINK ER7206 (ER7206)
-
В наличииЦена 13 670 руб.3418 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Deco X50(2-Pack)
-
В наличииЦена 13 710 руб.3428 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Giga (NC-1012)
-
В наличииЦена 13 780 руб.3445 руб. в СплитWi-Fi Роутер MikroTik RouterBOARD (L009UIGS-2HAXD-IN)
-
В наличииЦена 14 100 руб. 21 790 руб.3525 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco X10(3-pack)
-
В наличииЦена 14 400 руб.3600 руб. в СплитWi-Fi-роутер MikroTik Wap Lte kit 2024 wAPR-2nD&EC200A-EU
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM