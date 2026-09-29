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Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM

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Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM - фото 2
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Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM - фото 4
Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM - фото 5
Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM - фото 6
Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM - фото 7
Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Количество портов LAN
8
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM - фото 1
  • Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM - фото 2
  • Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM - фото 3
  • Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM - фото 4
  • Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM - фото 5
  • Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM - фото 6
  • Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM - фото 7
  • Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 050 руб. 
Начислим 193 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 631023
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM
12 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
красный
Количество портов LAN
8
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Маршрутизатор, блок питания 24 В, 1,5 А; стоечный крепёж Rackmount kit K-79, набор винтов K-52.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
220x22x125 мм
Размеры в упаковке, см
55х12х6
Вес, г.
700

Описание товара Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM

Время обновить свои RB2011-установки. Продукты линейки L009 — L009UiGS-2HaxD-IN и L009UiGS-RM — превосходят скорость устройств серии RB2011 в 4 раза и имеют: современный процессор на базе архитектуры ARM с поддержкой контейнеризации, модифицированный корпус, позволяющий устанавливать до четырёх маршрутизаторов в одну стойку высотой 1U, больший объём оперативной памяти, PoE, а также SFP-порт с поддержкой 2,5 Гбит/с. Данная версия поставляется со аксессуарами для монтажа в стойку высотой 1U. Легендарная линейка продуктов RB2011 уже больше десяти лет обеспечивает доступные, гибкие и стабильные соединения. Фактически, это были самые первые маршрутизаторы с SFP-портом. Наконец, пришло время модернизации. Но не бойтесь: производитель сохранил и усовершенствовал все основные компоненты и функции всеми любимого RB2011UiAS-RM. Даже остались красная цветовая гамма и привлекательная цена! Особенности Инновационный корпус, действующий как массивный радиатор Современный двухъядерный процессор на базе архитектуры ARM 4-кратное увеличение скорости по сравнению с устройствами линейки RB2011 Восемь гигабитных портов Ethernet Порт SFP (1,25 Гбит/с) с поддержкой скорости 2,5 Гбит/с Порт USB 3.0 Последовательный консольный порт Объём оперативной памяти: 512 МБ PoE-In и PoE-Out Поддержка контейнеризации В комплекте стоечный крепёж Rackmount kit K-79 для установки четырёх маршрутизаторов L009UiGS-RM в одну стойку высотой 1U



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
красный
Количество портов LAN
8
Количество SFP-портов
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web
Режимы работы
маршрутизатор
Комплектация
Маршрутизатор, блок питания 24 В, 1,5 А; стоечный крепёж Rackmount kit K-79, набор винтов K-52.
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
220x22x125 мм
Описание
Время обновить свои RB2011-установки. Продукты линейки L009 — L009UiGS-2HaxD-IN и L009UiGS-RM — превосходят скорость устройств серии RB2011 в 4 раза и имеют: современный процессор на базе архитектуры ARM с поддержкой контейнеризации, модифицированный корпус, позволяющий устанавливать до четырёх маршрутизаторов в одну стойку высотой 1U, больший объём оперативной памяти, PoE, а также SFP-порт с поддержкой 2,5 Гбит/с. Данная версия поставляется со аксессуарами для монтажа в стойку высотой 1U. Легендарная линейка продуктов RB2011 уже больше десяти лет обеспечивает доступные, гибкие и стабильные соединения. Фактически, это были самые первые маршрутизаторы с SFP-портом. Наконец, пришло время модернизации. Но не бойтесь: производитель сохранил и усовершенствовал все основные компоненты и функции всеми любимого RB2011UiAS-RM. Даже остались красная цветовая гамма и привлекательная цена! Особенности Инновационный корпус, действующий как массивный радиатор Современный двухъядерный процессор на базе архитектуры ARM 4-кратное увеличение скорости по сравнению с устройствами линейки RB2011 Восемь гигабитных портов Ethernet Порт SFP (1,25 Гбит/с) с поддержкой скорости 2,5 Гбит/с Порт USB 3.0 Последовательный консольный порт Объём оперативной памяти: 512 МБ PoE-In и PoE-Out Поддержка контейнеризации В комплекте стоечный крепёж Rackmount kit K-79 для установки четырёх маршрутизаторов L009UiGS-RM в одну стойку высотой 1U


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD L009UiGS-RM - по цене 12050 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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