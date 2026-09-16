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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230

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Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230 - фото 1
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230 - фото 2
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230 - фото 3
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230 - фото 1
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230 - фото 2
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230 - фото 3
  • Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 240 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723636
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230
9 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa, Google Assistant
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
267 ? 153 ? 59 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.5

Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230

Archer GE230 создан для обеспечения бесперебойной работы в играх с поддержкой Wi-Fi 7, обеспечивая превосходную плавность хода благодаря 4K-QAM и работе по нескольким каналам связи, обеспечивая суммарную скорость до 3,6 Гбит/с. Archer GE230 улучшает качество вашей игры, обеспечивая расширенное ускорение работы приложений и устройств, а также грамотный выбор оптимального маршрута трафика для ваших игровых подключений.

Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa, Google Assistant
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
267 ? 153 ? 59 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Archer GE230 создан для обеспечения бесперебойной работы в играх с поддержкой Wi-Fi 7, обеспечивая превосходную плавность хода благодаря 4K-QAM и работе по нескольким каналам связи, обеспечивая суммарную скорость до 3,6 Гбит/с. Archer GE230 улучшает качество вашей игры, обеспечивая расширенное ускорение работы приложений и устройств, а также грамотный выбор оптимального маршрута трафика для ваших игровых подключений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230 - данный товар вы можете купить по цене 9240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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