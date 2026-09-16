Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 240 руб.
В наличии
Код товара: 723636
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 240 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa, Google Assistant
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
267 ? 153 ? 59 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.5
Описание товара Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230
Archer GE230 создан для обеспечения бесперебойной работы в играх с поддержкой Wi-Fi 7, обеспечивая превосходную плавность хода благодаря 4K-QAM и работе по нескольким каналам связи, обеспечивая суммарную скорость до 3,6 Гбит/с. Archer GE230 улучшает качество вашей игры, обеспечивая расширенное ускорение работы приложений и устройств, а также грамотный выбор оптимального маршрута трафика для ваших игровых подключений.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 090 руб.2273 руб. в СплитМаршрутизатор Mercusys AC1200 (MR30)
-
В наличииЦена 9 470 руб.2368 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Sprinter SE (NC-3712)
-
В наличииЦена 9 520 руб.2380 руб. в СплитWi-Fi роутер HUAWEI 53030DFX
-
В наличииЦена 9 600 руб.2400 руб. в СплитWi-Fi роутер TP-Link Archer AX72
-
В наличииЦена 9 720 руб.2430 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Sprinter (NC-3711)
-
В наличииЦена 9 940 руб.2485 руб. в СплитМаршрутизатор MikroTik hAP ac3 (RBD53IG-5HACD2HND)
-
В наличииЦена 10 050 руб.2513 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco X10(2-pack)
-
В наличииЦена 10 130 руб.2533 руб. в СплитWi-Fi MESH система TP-Link Deco M4 (DECO M4(3-PACK)) белый
-
В наличииЦена 10 320 руб.2580 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Hopper SE (NC-3812)
-
В наличииЦена 10 560 руб.2640 руб. в СплитМаршрутизатор Mikrotik hAP ax2 C52iG-5HaxD2HaxD-TC
-
В наличииЦена 10 570 руб.2643 руб. в СплитWi-Fi роутер Netcraze Hopper (NC-3811)
-
В наличииЦена 10 780 руб.2695 руб. в СплитWi-Fi MESH роутер TP-Link Deco X50-Outdoor(1-pack)
Бренд
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2-Enterprise, WPA2, WPA3, WPA-Enterprise
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
3570 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa, Google Assistant
Комплектация
адаптер питания, документация, кабель Ethernet
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
267 ? 153 ? 59 мм
Страна производитель
Китай
Archer GE230 создан для обеспечения бесперебойной работы в играх с поддержкой Wi-Fi 7, обеспечивая превосходную плавность хода благодаря 4K-QAM и работе по нескольким каналам связи, обеспечивая суммарную скорость до 3,6 Гбит/с. Archer GE230 улучшает качество вашей игры, обеспечивая расширенное ускорение работы приложений и устройств, а также грамотный выбор оптимального маршрута трафика для ваших игровых подключений.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230 - данный товар вы можете купить по цене 9240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Роутер Wi-Fi TP-Link Archer GE230