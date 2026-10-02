Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP)
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Характеристики
Описание товара Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP)
Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP, оптимальный для эксплуатации в домашних условиях или в небольшом офисе, помещен в компактный черный корпус и оснащен 5 гигабитными портами RJ-45 Ethernet для подключения стационарных пользовательских устройств. Присоединенные к нему точки доступа или камеры видеонаблюдения сетевое устройство с PoE-портами снабжает энергией по свободным линиям витой пары. Благодаря этому вы сможете обойтись без дополнительных кабелей питания при подключении периферии. Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP работает под управлением роутерной платформы EdgeOS и предлагает для настройки сетевых параметров и управления понятный веб-интерфейс. Настройка устройства может быть также выполнена через SSH или консольный порт. Эта простая и функциональная модель поддерживает установку межсетевого экрана и фильтрацию трафика по IP-адресу для защиты устройств в вашей локальной сети от внешних угроз.
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Теги товара: Гигабитные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Теги товара: Гигабитные
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