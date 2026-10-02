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Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP)

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Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP) - фото 1
Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP) - фото 2
Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP) - фото 3
Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP) - фото 4
Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
  • Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP) - фото 1
  • Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP) - фото 2
  • Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP) - фото 3
  • Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP) - фото 4
  • Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 550 руб. 
Начислим 137 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 407718
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP)
8 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Маршрутизатор
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
600

Описание товара Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP)

Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP, оптимальный для эксплуатации в домашних условиях или в небольшом офисе, помещен в компактный черный корпус и оснащен 5 гигабитными портами RJ-45 Ethernet для подключения стационарных пользовательских устройств. Присоединенные к нему точки доступа или камеры видеонаблюдения сетевое устройство с PoE-портами снабжает энергией по свободным линиям витой пары. Благодаря этому вы сможете обойтись без дополнительных кабелей питания при подключении периферии. Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP работает под управлением роутерной платформы EdgeOS и предлагает для настройки сетевых параметров и управления понятный веб-интерфейс. Настройка устройства может быть также выполнена через SSH или консольный порт. Эта простая и функциональная модель поддерживает установку межсетевого экрана и фильтрацию трафика по IP-адресу для защиты устройств в вашей локальной сети от внешних угроз.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP)




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Маршрутизатор
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
5
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Описание
Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP, оптимальный для эксплуатации в домашних условиях или в небольшом офисе, помещен в компактный черный корпус и оснащен 5 гигабитными портами RJ-45 Ethernet для подключения стационарных пользовательских устройств. Присоединенные к нему точки доступа или камеры видеонаблюдения сетевое устройство с PoE-портами снабжает энергией по свободным линиям витой пары. Благодаря этому вы сможете обойтись без дополнительных кабелей питания при подключении периферии. Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP работает под управлением роутерной платформы EdgeOS и предлагает для настройки сетевых параметров и управления понятный веб-интерфейс. Настройка устройства может быть также выполнена через SSH или консольный порт. Эта простая и функциональная модель поддерживает установку межсетевого экрана и фильтрацию трафика по IP-адресу для защиты устройств в вашей локальной сети от внешних угроз.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маршрутизатор Ubiquiti EdgeRouter X SFP (ER-X-SFP) – стоимость товара 8550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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