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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400 V1 AC1200 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400 V1 AC1200 черный

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Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400 V1 AC1200 черный - фото 1
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400 V1 AC1200 черный - фото 2
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400 V1 AC1200 черный - фото 3
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400 V1 AC1200 черный - фото 4
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400 V1 AC1200 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400 V1 AC1200 черный - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400 V1 AC1200 черный - фото 2
  • Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400 V1 AC1200 черный - фото 3
  • Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400 V1 AC1200 черный - фото 4
  • Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400 V1 AC1200 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 193660
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
3
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
защита от DDoS-атак, фильтрация IP-адресов, SPI
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
202x141x34 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х7
Вес, г.
530

Описание товара Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400 V1 AC1200 черный

Беспроводной двухдиапазонный 4G LTE-маршрутизатор со скорость загрузки до 1317 Мбит/с. 2 внешние 4G-антенны и 3 встроенные Wi-Fi антенны обеспечивают стабильное подключение. Не требует настройки - вставьте SIM-карту и включите роутер для высокоскоростного доступа в Интернет. Позволяет одновременно создавать две сети Wi-Fi со скоростью до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и 867 Мбит/с на 5 ГГц.



Теги товара: TP-Link Archer

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TP-LINK Archer MR400 V1 AC1200 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Класс Wi-Fi
AC1200
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
3
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
защита от DDoS-атак, фильтрация IP-адресов, SPI
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Функции VPN
да
Комплектация
документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
202x141x34 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной двухдиапазонный 4G LTE-маршрутизатор со скорость загрузки до 1317 Мбит/с. 2 внешние 4G-антенны и 3 встроенные Wi-Fi антенны обеспечивают стабильное подключение. Не требует настройки - вставьте SIM-карту и включите роутер для высокоскоростного доступа в Интернет. Позволяет одновременно создавать две сети Wi-Fi со скоростью до 450 Мбит/с на 2,4 ГГц и 867 Мбит/с на 5 ГГц.


Теги товара: TP-Link Archer
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Отзывы


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