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Bluetooth+Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer TX50E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Bluetooth+Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer TX50E

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Bluetooth+Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer TX50E - фото 2
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Bluetooth+Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer TX50E - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
  • Bluetooth+Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer TX50E - фото 1
  • Bluetooth+Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer TX50E - фото 2
  • Bluetooth+Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer TX50E - фото 3
  • Bluetooth+Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer TX50E - фото 4
  • Bluetooth+Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer TX50E - фото 5
  • Bluetooth+Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer TX50E - фото 6
  • Bluetooth+Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer TX50E - фото 7
  • Bluetooth+Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer TX50E - фото 8
  • Bluetooth+Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer TX50E - фото 9
  • Bluetooth+Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer TX50E - фото 10
  • Bluetooth+Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer TX50E - фото 11
  • Bluetooth+Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer TX50E - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458574
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Количество внешних антенн
2
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
270

Описание товара Bluetooth+Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer TX50E

Сетевой адаптер TP-Link Archer TX50EWi-Fi 6 и непревзойдённая скорость — до 2402 Мбит/с (5 ГГц) + 574 Мбит/с (2,4 ГГц)Плавная работа — уменьшение задержек на 75% гарантирует быстрые онлайн-игры, видеосвязь и стримы в реальном времениНадёжное подключение — чипсет Intel® обеспечивает стабильный Wi?Fi для раскрытия потенциала роутеров с Wi?Fi 6Широкая зона покрытия — подключайтесь к Wi-Fi во всём доме благодаря двум внешним антеннам с высоким коэффициентом усиления, обеспечивающим широкое покрытие и улучшенную стабильностьBluetooth 5.0 — работает в 2 раза быстрее и обладает в 4 раза большей зоной покрытия, чем Bluetooth 4.2Улучшенная безопасность — поддержка стандарта шифрования WPA3 обеспечивает повышенную защиту паролейИскусный дизайн — радиатор и позолоченные контакты для стабильной передачи данных и работы даже в условиях жаркого климатаОбратная совместимость — полная поддержка стандартов 802.11ac/a/b/g/nБольшая производительность для больших запросовНовейший стандарт Wi-Fi 6 гарантирует максимальную скорость, низкую задержку и непрерывное подключение для быстрых загрузок, плавных стримов и захватывающих игр†.Погрузитесь в VRWi-Fi 6 поддерживает модуляцию 1024-QAM и ширину канала 160 МГц, обеспечивающие мощный непрерывный Wi?Fi‡. Для ресурсоёмких приложений, таких как VR, требуется высокая скорость — Wi-Fi 6 способен её обеспечить, поскольку он в три раза быстрее Wi-Fi 5§. Для полного погружения в VR просто подключите Archer TX50E к компьютеру.Больше никаких задержекРеволюционная модуляция OFDMA сокращает задержку до 75% и гарантирует отзывчивость онлайн-игр, непрерывность видеосвязи и плавность стримов в реальном времени*.Широкое покрытие благодаря двум мощным антеннамДве мощные антенны с коэффициентом высокого усиления значительно увеличивают Wi-Fi покрытие, обеспечивая быстроту и плавность онлайн-задач на большом расстоянии.Bluetooth 5.0Новейшая технология Bluetooth 5.0, скорость которой в 2 раза выше, а зона покрытия — в 4 раза больше, чем у Bluetooth 4.2, позволит использовать игровые контроллеры, наушники, клавиатуры и другие Bluetooth?устройства***.Высокая безопасностьWPA3 — новейший стандарт безопасности, который обеспечивает более надёжное и индивидуализированное шифрование паролей, защищая сеть от взлома по Wi-Fi и обеспечивая полную безопасность подключения во время просмотра веб-страниц**.Больше устройств при меньшей загрузке сетиOFDMA создаёт отдельные сегменты беспроводного канала связи для лучшей коммуникации устройств, в то время как MU-MIMO позволяет одновременно передавать данные множеству клиентов. Совместное использование этих технологий гарантирует мощность, эффективность и непрерывность Wi-Fi подключения на ПК во время работы всех остальных беспроводных устройств‡.Внимание к деталямСпециальный радиатор улучшит стабильность подключения за счёт эффективного распределения тепла, а позолоечнные контакты позволят избежать окисления. Пристальное внимание к каждой детали гарантирует максимальную производительность адаптера.



Теги товара: TP-Link Archer

Отзывы о товаре Bluetooth+Wi-Fi адаптер TP-LINK Archer TX50E




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Количество внешних антенн
2
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой адаптер TP-Link Archer TX50EWi-Fi 6 и непревзойдённая скорость — до 2402 Мбит/с (5 ГГц) + 574 Мбит/с (2,4 ГГц)Плавная работа — уменьшение задержек на 75% гарантирует быстрые онлайн-игры, видеосвязь и стримы в реальном времениНадёжное подключение — чипсет Intel® обеспечивает стабильный Wi?Fi для раскрытия потенциала роутеров с Wi?Fi 6Широкая зона покрытия — подключайтесь к Wi-Fi во всём доме благодаря двум внешним антеннам с высоким коэффициентом усиления, обеспечивающим широкое покрытие и улучшенную стабильностьBluetooth 5.0 — работает в 2 раза быстрее и обладает в 4 раза большей зоной покрытия, чем Bluetooth 4.2Улучшенная безопасность — поддержка стандарта шифрования WPA3 обеспечивает повышенную защиту паролейИскусный дизайн — радиатор и позолоченные контакты для стабильной передачи данных и работы даже в условиях жаркого климатаОбратная совместимость — полная поддержка стандартов 802.11ac/a/b/g/nБольшая производительность для больших запросовНовейший стандарт Wi-Fi 6 гарантирует максимальную скорость, низкую задержку и непрерывное подключение для быстрых загрузок, плавных стримов и захватывающих игр†.Погрузитесь в VRWi-Fi 6 поддерживает модуляцию 1024-QAM и ширину канала 160 МГц, обеспечивающие мощный непрерывный Wi?Fi‡. Для ресурсоёмких приложений, таких как VR, требуется высокая скорость — Wi-Fi 6 способен её обеспечить, поскольку он в три раза быстрее Wi-Fi 5§. Для полного погружения в VR просто подключите Archer TX50E к компьютеру.Больше никаких задержекРеволюционная модуляция OFDMA сокращает задержку до 75% и гарантирует отзывчивость онлайн-игр, непрерывность видеосвязи и плавность стримов в реальном времени*.Широкое покрытие благодаря двум мощным антеннамДве мощные антенны с коэффициентом высокого усиления значительно увеличивают Wi-Fi покрытие, обеспечивая быстроту и плавность онлайн-задач на большом расстоянии.Bluetooth 5.0Новейшая технология Bluetooth 5.0, скорость которой в 2 раза выше, а зона покрытия — в 4 раза больше, чем у Bluetooth 4.2, позволит использовать игровые контроллеры, наушники, клавиатуры и другие Bluetooth?устройства***.Высокая безопасностьWPA3 — новейший стандарт безопасности, который обеспечивает более надёжное и индивидуализированное шифрование паролей, защищая сеть от взлома по Wi-Fi и обеспечивая полную безопасность подключения во время просмотра веб-страниц**.Больше устройств при меньшей загрузке сетиOFDMA создаёт отдельные сегменты беспроводного канала связи для лучшей коммуникации устройств, в то время как MU-MIMO позволяет одновременно передавать данные множеству клиентов. Совместное использование этих технологий гарантирует мощность, эффективность и непрерывность Wi-Fi подключения на ПК во время работы всех остальных беспроводных устройств‡.Внимание к деталямСпециальный радиатор улучшит стабильность подключения за счёт эффективного распределения тепла, а позолоечнные контакты позволят избежать окисления. Пристальное внимание к каждой детали гарантирует максимальную производительность адаптера.


Теги товара: TP-Link Archer
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