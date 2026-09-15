Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT
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Характеристики
Описание товара Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT
Описание товара Powerline адаптер cWi-Fi Mercusys MP510 KIT Сетевой адаптер Powerline Mercusys MP510 KIT\MP510 Kit использует для передачи сетевых данных имеющуюся электросеть, сохраняя качество независимо от толщины стен. Стабильное подключение на расстоянии до 300 метров отлично подойдёт для повседневного Wi?Fi. Благодаря поддержке стандарта HomePlug AV2 максимальная скорость подключения составляет 1000 Мбит/с — из любой розетки в доме. Расширьте сеть сразу при подключении без прокладки кабелей и настроек — просто подключите адаптер MP500 к роутеру, затем подключите второе устройство в розетку той комнаты, где нужен интернет (при условии, что это та же самая электросеть). Нажмите кнопку WPS на роутере и кнопку Wi-Fi Clone на MP510, чтобы скопировать имя (SSID) и пароль Wi-Fi сети для создания единой Wi-Fi сети во всём доме. Любые изменения настроек будут автоматически применены ко всей сети Powerline. Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала , Wi-Fi мосты , Wi-Fi роутеры , Wi-Fi Точки доступа , Адаптеры питания и POE инжекторы , Интернет-модемы , Кабельная продукция и СКС , Коммутаторы , Межсетевые экраны , Сетевые адаптеры , Трансиверы и медиаконвертеры
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