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Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT
Выполненный в компактном белом корпусе сетевой адаптер HomePlug AV/WiFi TP-LINK TL-WPA4220KIT превратит вашу бытовую электросеть в локальную сеть с радиусом действия 300 м. Существенное увеличение зоны покрытия возможно благодаря наличию кнопки Wi-Fi Clone, одного нажатия которой достаточно для быстрого копирования пароля маршрутизатора и SSID. Сетевой адаптер HomePlug AV/WiFi TP-LINK TL-WPA4220KIT, поддерживающий актуальные протоколы передачи данных, обеспечивает скорость до 500 Мбит в секунду, чего достаточно для комфортного и быстрого выполнения в Интернете любых задач. С целью защиты данных во время их передачи в данной модели реализовано 128-битное AES-шифрование. Для быстрого установления безопасного соединения предусмотрена кнопка Pair.Диапазон Wi-Fi - 2.4ГГц. Шифрование - WEP.
Выполненный в компактном белом корпусе сетевой адаптер HomePlug AV/WiFi TP-LINK TL-WPA4220KIT превратит вашу бытовую электросеть в локальную сеть с радиусом действия 300 м. Существенное увеличение зоны покрытия возможно благодаря наличию кнопки Wi-Fi Clone, одного нажатия которой достаточно для быстрого копирования пароля маршрутизатора и SSID. Сетевой адаптер HomePlug AV/WiFi TP-LINK TL-WPA4220KIT, поддерживающий актуальные протоколы передачи данных, обеспечивает скорость до 500 Мбит в секунду, чего достаточно для комфортного и быстрого выполнения в Интернете любых задач. С целью защиты данных во время их передачи в данной модели реализовано 128-битное AES-шифрование. Для быстрого установления безопасного соединения предусмотрена кнопка Pair.Диапазон Wi-Fi - 2.4ГГц. Шифрование - WEP.
Купить Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - по цене 6730 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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