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Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT

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Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 2
Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 1
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 2
  • Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
6 730 руб.  8 080 руб. 
Начислим 622 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627292
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT
6 730 руб. -17%
8 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевой адаптер
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
520

Описание товара Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT

Выполненный в компактном белом корпусе сетевой адаптер HomePlug AV/WiFi TP-LINK TL-WPA4220KIT превратит вашу бытовую электросеть в локальную сеть с радиусом действия 300 м. Существенное увеличение зоны покрытия возможно благодаря наличию кнопки Wi-Fi Clone, одного нажатия которой достаточно для быстрого копирования пароля маршрутизатора и SSID. Сетевой адаптер HomePlug AV/WiFi TP-LINK TL-WPA4220KIT, поддерживающий актуальные протоколы передачи данных, обеспечивает скорость до 500 Мбит в секунду, чего достаточно для комфортного и быстрого выполнения в Интернете любых задач. С целью защиты данных во время их передачи в данной модели реализовано 128-битное AES-шифрование. Для быстрого установления безопасного соединения предусмотрена кнопка Pair.Диапазон Wi-Fi - 2.4ГГц. Шифрование - WEP.

Отзывы о товаре Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевой адаптер
Описание
Выполненный в компактном белом корпусе сетевой адаптер HomePlug AV/WiFi TP-LINK TL-WPA4220KIT превратит вашу бытовую электросеть в локальную сеть с радиусом действия 300 м. Существенное увеличение зоны покрытия возможно благодаря наличию кнопки Wi-Fi Clone, одного нажатия которой достаточно для быстрого копирования пароля маршрутизатора и SSID. Сетевой адаптер HomePlug AV/WiFi TP-LINK TL-WPA4220KIT, поддерживающий актуальные протоколы передачи данных, обеспечивает скорость до 500 Мбит в секунду, чего достаточно для комфортного и быстрого выполнения в Интернете любых задач. С целью защиты данных во время их передачи в данной модели реализовано 128-битное AES-шифрование. Для быстрого установления безопасного соединения предусмотрена кнопка Pair.Диапазон Wi-Fi - 2.4ГГц. Шифрование - WEP.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Комплект адаптеров TP-Link TL-WPA4220 KIT - по цене 6730 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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