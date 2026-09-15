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Сетевой адаптер Intel 100GB DUAL PORT (E810CQDA2OCPV3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой адаптер Intel 100GB DUAL PORT (E810CQDA2OCPV3)

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Сетевой адаптер Intel 100GB DUAL PORT (E810CQDA2OCPV3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 310 руб. 
Начислим 725 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 529982
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сетевой адаптер Intel 100GB DUAL PORT (E810CQDA2OCPV3)
45 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Сетевой адаптер
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
200

Описание товара Сетевой адаптер Intel 100GB DUAL PORT (E810CQDA2OCPV3)

Сетевой адаптер позволяет подключить портативный или настольный компьютер к проводной сети интернет и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к сети, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер Intel 100GB DUAL PORT (E810CQDA2OCPV3)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Сетевой адаптер
Описание
Сетевой адаптер позволяет подключить портативный или настольный компьютер к проводной сети интернет и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к сети, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой адаптер Intel 100GB DUAL PORT (E810CQDA2OCPV3) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 45310 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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